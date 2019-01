Hatalmas fejlődés előtt a Miskolci Állatkert

Az utóbbi évtized legsikeresebb évét zárta a Miskolci Állat és Kultúrpark. 2018-ban a látogatók száma átlépte a százezret. Tavaly 90 állatkölyök született a Vadasparkban, köztük a világszerte is ritkaságnak számító perzsa leopárd.

Egy éves is elmúlt már az a perzsa leopárdkölyök, ami 2017 decemberében született a Miskolci Állatkertben. A tavalyi év egyik legnagyobb szenzációja volt ez a Vadasparkban. A faj a természetben is ritkaságnak számít, kevesebb, mint ezer egyed él belőle, állatkertekben pedig körülbelül 100 található.

Az alig tíz centis szurikáta bébikre is sokan kíváncsiak voltak tavaly. Belőlük három született az elmúlt évben az állatkertben.

Nagyon aranyosak igazából. Nagyon cuki mozgásaik vannak, meg ahogy nyújtózkodnak, olyan aranyosak .– mondja Drótos Emma. A látogatók számára is nagy élmény azt látni, hogy hogyan, milyen formában nevelik föl utódaikat az állat szülők.

Tavaly 90 kölyök jött a világra az állatkertben, ők jelentik az egyik legnagyobb vonzerőt a látogatók számára. Emellett az olyan hagyományos programok, mint az éjszakai állatkerti séta, a látványetetések, és a különböző táborok is hozzájárultak ahhoz, hogy több mint százezer vendéget fogadott 2018-ban a Miskolci Állat és Kultúrpark.

Nem csak passzívan egy élményt próbálunk kínálni, hanem nagyon sok programot is felkínálunk a látogatók számára. Éves programtervünk van, az éves programterv alapján haladunk, és a sajtó – nyilatkozta a Miskolci Állat és Kultúrpark igazgatója, Molnár Attila.

jóvoltából ezt a nagyközönség részére is el tudjuk juttatni. Úgy gondolom, hogy ezek összessége az, ami eredményezte azt, hogy viszonylagosan jelentős mértékű látogatói létszám emelkedés következett be az állatkert életében. Ebben az évben jelentős fejlesztéseket és átalakítást is tervez az idén 35 esztendős állatkert. A kitűzött cél az idei látogatószám megtartása.