Belföld

Hatalmas blöffel etette híveit Magyar Péter, de lehullt róla a lepel

2025. augusztus 25., hétfő 07:08 | Magyar Nemzet
Kocsis Máté hazugság Orbán Viktor Magyar Péter

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nem tud mit kezdeni azzal, hogy látványosan csökken az érdeklődés iránta, ezért újabb, egyre valószínűtlenebb hazugságokkal és az ezek nyomán gerjesztett hergeléssel igyekszik magára terelni a figyelmet – írja a Magyar Nemzet.

  • Hatalmas blöffel etette híveit Magyar Péter, de lehullt róla a lepel

A lap rámutatott, Magyar Péter legutóbbi uszítása és hazugsága Orbán Viktor miniszterelnök horvátországi nyaralásáról szólt, hamis állításokat közölve a kormányfő állítólagos „jachtozásáról” és „luxusételeiről”, amiről Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője tett közzé bejegyzést a közösségi oldalán.

A kormánypárti politikus szerint semmi nem úgy van, ahogy Magyar Péter leírta, de a szektájának pont ennyi kell, ahhoz azonban már „emberfeletti gátlástalanság szükséges, hogy az ellenzéki pártvezér azt állítsa: a miniszterelnök honvédségi géppel ment a horvátokhoz, hiszen ez könnyen ellenőrizhető.” Ezt Kocsis Máté meg is tette, és mint arról tájékoztatott, a Honvédelmi Minisztérium információi alapján a miniszterelnök nem vett igénybe semmilyen honvédségi eszközt vagy repülőt az utazásához.

– Ennyit tehát a tényekről. Te meg hazudj, Péter, a kamuprofilok csápolnak érte, a libsi sajtó szolgalelkűen tudósítja a fröcsögésedet, de valójában már egyre többen látják az országban, hogy milyen ember is vagy

– fogalmazott a frakcióvezető.

Magyar Pétert ez sem tántorította el az alaptalan vádaskodástól. Szintén Kocsis Máté posztolt arról, hogy az uniós képviselő „azzal is megetette a híveit, hogy Orbán Viktor a horvát nyaralásán egy kisebb vitorlásról suttyomban átült egy hatalmas jachtra, kint a nyílt vízen”, ami megint csak nem volt igaz. A Tisza elnöke akkor sem a valós tényekről beszélt, amikor az említett két hajó a kikötőben „pontosan egymás mellett állt”, amit egy leleplezőnek szánt fotóval akart alátámasztani.

Magyar Péter bizonyítéknak szánt fényképével az volt a gond, hogy egy 2020. február 19-én közzétett hajóhirdetésből származik, azaz több mint öt és fél évvel korábbról

– mutatott rá a Fidesz frakcióvezetője.

Magyar Péter ismét jól átverte és uszította a rajongóit, akik megint csápoltak neki és az öklüket rázták, de kiderült, hogy újfent csak egy nagy blöff volt az egész

– szögezte le a frakcióvezető.

Kocsis Máté: Képmutató Magyar Péter viselkedése a miniszterelnök nyaralása kapcsán

 Berendelte a francia külügyminisztérium hétfőn Charles Kushnert, az Egyesült Államok párizsi nagykövetét, aki Emmanuel Macron francia elnöknek küldött levelében azt írta, hogy Párizs nem tesz eleget az antiszemita incidensek megfékezésének érdekében.

