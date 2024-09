Polipként mozog és bárhol lecsaphat a Boris ciklon, sokkal több víz jön a Dunán, mint arra számítottak + videó

most úgy tűnik, hogy Budapestig és a fővárosban is a legmagasabb, harmadfokú készültségre kell majd számítani.

a ciklonnak a mozgását lehetetlen előre megjósolni (...) gyakorlatilag különböző csápjai vannak ennek a ciklonnak, nem lehet megmondani, hogy hol lesz váratlanul nagyobb mennyiségű eső, vagy hó Ausztriában, sőt Bajorországban is elkezdett esni, ez nem is volt benne az előrejelzésekben. A Dunán, a Lajtán, a Murán és a Rábán egyértelműen érkezik az árhullám.

Siklós Gabriella úgy fogalmazott, az a gond, hogy a vízgyűjtő területeken nemcsak, hogy lehullott az extrém mennyiségű csapadék, hanem még most is hullik eső és hó formájában.

