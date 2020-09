Hat településen tartanak ma időközi önkormányzati választást

A Baranya megyei Mohácson azért tartanak időközi választást, mert a képviselő-testület július elején a feloszlásáról döntött. A polgármesteri tisztségért hárman indulnak, a nyolc képviselői helyre 28-an pályáznak. A választói névjegyzékben több mint 15 ezren szerepelnek.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Karcagon a korábbi polgármester és képviselő halála miatt írtak ki időközi választást. A polgármesteri tisztségért ketten, a képviselői helyekért négyen indulnak. A polgármester-választásban mintegy 16 ezer, a képviselő-választásban 887 helyi választó vehet részt.

A megyében Kengyelen is polgármestert választanak, mert a képviselő-testület tavaly novemberben méltatlanság miatt megszüntette az akkori településvezető megbízatását. Az időközi választást eredetileg áprilisban tartották volna, de akkor a koronavírus-járvány elleni védekezésről szóló törvény rendelkezései miatt elmaradt. A vasárnapi voksoláson négy független jelölt indul, a választói névjegyzékben 2843-an szerepelnek.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Beregdarócon azért lesz időközi választás, mert a község korábbi vezetője februárban lemondott posztjáról. A voksoláson három független jelölt indul, a választói névjegyzékben 777-en szerepelnek. A választást eredetileg nyáron tartották volna, de az említett törvényi rendelkezések miatt elmaradt.

A Fejér megyei Gánton polgármestert és képviselőket is választanak, mert a képviselő-testület - miután lemondott egy független képviselő, majd a polgármester is - június 29-én feloszlott. A polgármesteri tisztségért hárman indulnak, a négy képviselői helyre tizenegy jelölt pályázik, a névjegyzékben 524-en szerepelnek.

A Vas megyei Kemeneskápolnán azért lesz időközi választás, mert a képviselő-testület júliusban a feloszlásáról döntött. A polgármesteri tisztségért két független jelölt indul, a két képviselőt négy, szintén független jelölt közül választhatják meg az arra jogosultak, a választói névjegyzékben 98-an szerepelnek.

Egy időközi települési nemzetiségi választást is tartottak volna ma, a Fejér megyei Lepsényben roma képviselőket választottak volna, de a voksolás a szükséges számú jelöltek hiányában elmarad.

A helyi választási irodák a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozásáért a szavazóhelyiségekben kézfertőtlenítőt helyeznek el, amelyet a választópolgárok a szavazóhelyiségbe érkezéskor és távozáskor is használhatnak. A szavazatszámláló bizottságok tagjai maszkot viselnek és erre kérik a választópolgárokat is. Kérik azt is, hogy ha sorban kellene állni, tartsanak legalább 1,5 méter távolságot egymástól, és vigyenek magukkal tollat a voksoláshoz. A betegek, a mozgásukban korlátozottak most is mozgóurnát kérhetnek legkésőbb a szavazás napján 12 óráig a szavazatszámláló bizottságtól.

MTI