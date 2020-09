Hat pécsi iskolában találtak fertőzöttet

951 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 20 450-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 8 krónikus beteg, így a halottak száma 702 főre emelkedett, 4644-en pedig már meggyógyultak. Nehezebb a védekezés a koronavírus-járvány második hullámában, mert a gócpontok helyett már közösségi terjedésről lehet beszélni - jelentette ki az országos tisztifőorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján. Müller Cecília elmondta, a legfontosabb, hogy aki légúti tüneteket észlel magán, vagy láza van, semmiképp ne menjen közösségbe. Csaknem egy hete megközelíti az ezret a napi új fertőzöttek száma, tehát a koronavírus-járvány második hullámának felszálló szakaszában vagyunk - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs. A járványügyi készültségi időszaka alatt több mint egymillió esetben ellenőrizte a hatósági házi karantén betartását a rendőrség - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Leginkább Nyugat-Magyarországon emelkedik a szennyvízben a vírus örökítőanyaga - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai alapján a koronavirus.gov.hu. Csaknem 450 milliárd forintot hagy a családoknál és a vállalkozásoknál a hitelmoratórium meghosszabbítása - erre hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. PM: A járványügyi védekezés és a gazdaságvédelmi intézkedések komoly forrásokat igényelnek a költségvetésből, így augusztus végére az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt központi alrendszerének hiánya elérte a 2261 milliárd forintot. A főpolgármester szellemekkel harcol, így nem kizárt, hogy győzni fog - így fogalmazott a Facebookon Gulyás Gergely, arra reagált, hogy Karácsony Gergely a Facebookon továbbra is azt állítja: zajlik a hajógyári projekt előkészítése. A tárcavezető azt írta: a Hajógyári-szigeten semmi nem épül, egyetlen fát sem vágnak ki. Hozzátette: a főpolgármester közösségi médiában megnyilvánuló aktivitását, inkább a szeptemberben állandósult budapesti közlekedési káosz felszámolására fordíthatná. Bíró László, a baloldal szerencsi jelöltje nem munkahelyeket teremtene, hanem tönkretenné azokat - mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A politikus sajtóhírek alapján arról is beszélt, hogy megtalálták Bíró László strómanjait. Bíró Lászlónak nincsen helye a törvényhozásban - ezt mondták zsidó vezetők a Magyar Nemzetnek. Szekó Zsófia, az elhunyt mohácsi kormánypárti polgármester Szekó József lánya is indul a település időközi választásán. Mohácson vasárnap lesz időközi polgármester és képviselőtestület választás, miután a korábbi testület július elején feloszlatta magát. A normál menetrendben zajlanak majd az őszi érettségi vizsgák a tervek szerint - mondta a Klebelsberg Központ elnöke a Magyar Nemzetnek. Hajnal Gabriella hangsúlyozta: a számadás szigorú óvintézkedések mellett történik majd. A KLIK vezetője hozzátette: a nagy vizsgázói létszámú iskolákban tanítás nélküli munkanapok is lehetnek az érettségi időszakában. Az iskolai menzák gyakorlata is változik a koronavírus-járvány miatt: az ajánlások betartása érdekében már több intézmény változtatott házirendjén, hosszabb ebédidőt biztosítva a tanulóknak - közölte Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke. Nagyon fontos, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek családban nőjenek fel - mondta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége. Hatalmasat lépett előre Magyarország a koronavírus-járvány ideje alatt az elektronikus fizetés területén - mondta a Világgazdaságnak Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az illegálisan elhelyezett hulladék felszámolására indított „Tisztítsuk meg az országot!” elnevezésű program első ütemére 13 milliárd forintot biztosít a kormány – mondta Boros Anita, az ITM államtitkára. Közös nyilatkozatban áll ki a korrupció elleni fellépés és a magyar jogállamiság mellett a Belügyminisztérium, az ÁSZ, a Kúria, a Legfőbb Ügyészség, az Országos Bírósági Hivatal, a Közbeszerzési Hatóság,a Magyar Nemzeti Bank és a Gazdasági Versenyhivatal. Az Európai Bizottságnak nem volt jogalapja ara, hogy jelentést készítsen a jogállamiság helyzetéről a tagállamokban - ezt Varga Judit igazságügyi miniszter nyilatkozta Brüsszelben, Magyarország élőben című műsorunknak. Magyarország az Ukrajnával való jószomszédi kapcsolatok helyreállításában érdekelt, mert a kialakult helyzet nem jó egyik országnak, illetve a kárpátaljai magyar kisebbségnek sem - jelentette ki Szijjártó Péter külügyminiszter Ungváron. A külföldön élő román állampolgároknak azt tanácsolja az állandó választási hatóság, hogy levélben adják le szavazatukat a december 6-i parlamenti választásokon, mivel a járványhelyzet miatt sok helyütt nem lehet majd személyesen szavazni. Csehországban csütörtöktől a nyitott stadionokban legfeljebb kétezren tartózkodhatnak a lelátókon, a teremsportok esetében pedig ezer főben maximálják a megengedett nézőtéri létszámot. A tagállamok felelőssége, szolidaritása és a humanitárius kötelezettségek teljesítése áll az Európai Bizottsága új migrációs és menekültügyi paktumjavaslata középpontjában, amelyet a testület elnöke mutatott be Brüsszelben. Az Európai Bizottság az unió külső határainak fokozott védelmét javasolja a jogi keret módosításával, valamint az Európai Határ- és Parti Őrség (Frontex) szerepének növelésével - jelentette be az európai életmód előmozdításáért felelős uniós biztos. A menedékkérők szétosztása az Európai Unió tagállamai között nem fog menni - jelentette ki Sebastian Kurz osztrák kancellár az AFP francia hírügynökségnek adott interjúban. Kiürítették délben az Eiffel-tornyot bombafenyegetés miatt - adta hírül a párizsi rendőrség. Letette a hivatali esküt Minszkben a vitatott körülmények között újraválasztott Aljakszandr Lukasenko fehérorosz elnök - közölte a BelTA fehérorosz hírügynökség. Azonnali polgári engedetlenségre szólított fel a fehérorosz ellenzék válaszul arra, hogy Aljakszandr Lukasenko elnök letette a hivatali esküt, dacára az ellene hetek óta tartó tiltakozásoknak. Már 31,4 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 968 ezer, a gyógyultaké pedig 21,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Ismét gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, szerdára csaknem 3 és fél ezer új beteget és megint sok halálos áldozatot regisztráltak, a járvány kezdete óta a betegségben elhunytak száma már meghaladta a 3700-at. A járvány kezdete óta a második legtöbb új fertőzöttet regisztrálták Szlovéniában, de Horvátországban is növekedett a napi új esetek száma. Noha a járványhelyzet stabil, az ünnepségek, családi összejövetelek korlátozását kérik szerb járványügyi szakemberek, hogy továbbra is kezelhető mértékű legyen a koronavírus-járvány az országban. Csehországban a laboratóriumi vizsgálatok 2394 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, ami a járvány kezdete óta a második legmagasabb napi szám. A lengyelországi Lublinban működő egyik biotechnológiai cég előállította a koronavírus-fertőzésből felgyógyultak vérplazmájából kivont immunoglobulinokat tartalmazó, a maga nemében első ilyen vakcinát, melynek tesztelését októberben kezdik el. Az új koronavírussal megfertőződött emberek csak mintegy ötöde marad tünetmentes a Berni Egyetem kutatóinak új, nagy léptékű kutatása szerint, amely 79 korábbi tanulmány eredményein alapul. Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon 6431-gyel 1 122 241-re emelkedett. Pár nappal a második országos zárlat kezdete után Izraelben az utóbbi 24 órában 6861 új koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak, soha ilyen sok új esetet nem észleltek korábban. Elérte a 200 ezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma az Egyesült Államokban - jelentette a Johns Hopkins egyetem és kórház. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint mindenkinek fegyelmezetten be kell tartania a koronavírus-járvány megfékezését célzó intézkedéseket, hogy elkerülhető legyen a tavaszihoz hasonló drákói szigorúságú korlátozások újbóli bevezetése. Októbertől ismét engedélyezik a szaúd-arábiai hatóságok a kis zarándoklat elvégzését, amelyet korábban a koronavírus-járvány miatt felfüggesztettek. Az amerikai és a világ egyéb országainak választásait befolyásolni szándékozó, Kínához köthető oldalak hálózatát távolította el a Facebook. AZ Egyesült Államok továbbra is fenntartja Izrael katonai fölényét a Közel-Keleten - jelentette ki Mark Esper amerikai védelmi miniszter, amikor Washingtonban fogadta izraeli kollégáját, Benny Ganzot. Az amerikai kormányzat öt venezuelai állampolgárt szankcionált a Maduro-rendszer támogatása miatt. Az afgán biztonsági erők legkevesebb hét tagja és négy lázadó meghalt, 14-en pedig megsebesültek két afgán tartományban kirobbant újabb összecsapásokban. Kiengedték a berlini Charité kórházból Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust, akit súlyos mérgezés gyanújával szállítottak Németországba augusztus 22-én. Társtettesként, bűnszövetségben elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette miatt emeltek vádat egy kömlői pár ellen, akik saját otthonukban két éven át drogtanyát működtettek - tudatta a Heves megyei főügyész. Hétfőtől újra járható a debreceni Vértesi úti vasúti átjáró, mert befejeződött a Debrecen-Füzesabony (108-as számú) vasútvonal korszerűsítésének részeként végzett átépítése - közölte a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Elfogott a rendőrség egy budapesti nőt és egy budapesti férfit, akik mintegy ötmillió forint értékben ékszereket és pénzt csaltak ki idősektől úgy, hogy a sértettek rokonának adták ki magukat - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Belügyminisztérium: 2329 kistelepülésen juttatnak ingyenes tüzelőanyagot a rászorulóknak. A Demokratikus Koalíció arra szólította fel Csányi Sándort, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökét, hogy tegye zártkapussá az Európai Szuperkupa budapesti döntőjét, vagyis ne engedjenek be nézőket. A nemzeti összetartozás jegyében kerékpározott közel 1500 kilométert az országhatárok mentén Zelei József kerékpáros békenagykövet, aki ma érkezett vissza a túra kiinduló pontjára, a budapesti Kossuth térre. A koronavírus-járvány miatt az idén nem rendezik meg a kick-box Európa-bajnokságot, amelynek a törökországi Antalya adott volna otthont. Továbbra is Pető Tibor irányítja elnöki pozícióban a Magyar Evezős Szövetséget a szervezet tisztújító küldöttgyűlésének döntése értelmében. A Nemzeti Sport információja szerint nem versenyezhet a pénteken kezdődő szegedi világkupaversenyen Balla Virág, a Graboplast Győr világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok kenusa, mivel pozitív lett a koronavírustesztje.