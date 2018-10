Hat ország legjobb vadászpilótái gyakorlatoznak Kecskeméten

Többnemzeti repülőharcászati gyakorlatot tartanak Kecskeméten negyven pilóta részvételével. Grippenek érkeztek Magyarországra Svédországból és a Cseh légierőtől. A nem NATO fennhatóság alá tartozó, szintén Grippen flottával rendelkező megfigyelők Brazíliából, Thaiföldről és Dél-Afrikából is közreműködtek a gyakorlaton.

„Egy ilyen jellegű gyakorlatnál mindig fontos az, hogy a nemzetközi közösségben hol találjuk magunkat. Ezért nagyon nagyon jó ez a gyakorlat, hogy együtt tudunk gyakorlatozni például a NATO AWACS-csel együtt tudunk gyakorlatozni a cseh kollégáinkkal akik a szövetségben benne vannak, de együtt tudunk gyakorlatozni azokkal is, akik a szövetségen kívüliek, így meg tudjuk osztani azokat az eljárásokat, azokat az információkat, amit természetesen lehet megosztani, hogy azzal fejlődjünk a későbbiekben” – közölte Ugrik Csaba, az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis parancsnoka.

A résztvevő országok megosztják egymással a Gripen friss fejlesztéseivel kapcsolatos észrevételeket és a új fegyverekkel szerzett ismereteket is. A nemzetközi kötelékben végzett feladatokban konfliktust szimuláló helyzeteket gyakorolnak a pilóták.

„Minden századnak megvan a saját profilja, hogy miben jobb, hogy mi az amit otthon ellát, például a Csehek a légtérrendészetben vannak otthon, ők arra koncentrálnak, a Svédek már részt vettek több külföldi műveletben is, levegő-föld feladatkörben is szerepeltek külföldön például líbiai bevetésnél és megpróbálunk mindenhonnan egy-két átvenni, hogy mi is tudjuk hasznosítani akkor később” – emelte ki Gróf Gergely alezredes, repülőműveleti főnök.

A száznál is több gépet üzemeltető svédek tudják a legtöbbet ezekről a repülőkről.

„A legfontosabb, hogy tudunk egymástól tanulni, ugyanazzal a repülőgépet használjuk, de különbözőek a hadseregek és a katonai tradíciók. Mindenhonnan a legjobb pilóták érkeztek ide és ez egy kiváló lehetőség, hogy a még jobb pilótákká váljunk” – jelentette ki Jörgen Axelsson, a svéd kontingens parancsnok.

A magyar légtér még két napig lesz hangos a Gripenektől.