Hat-hét közteres ment egy bliccelőre a Deák téren

Nagy feltűnést okozott Deák téri metróállomáson szerda délelőtt egy nő előállítása, aki az ellenőr elmondása szerint hamis bérletet mutatott be. Az ellenőr felszólította a személyi iratai és a bérlet átadására, amit a nő teljesített is. A közterület-felügyelők a jelenlévők és az előállított nő elmondása szerint az után léptek közbe, amikor ő megpróbálta erőszakkal visszavenni a személyi igazolványát az ellenőrtől, az ugyanis nem volt hajlandó azt visszaadni. A kiérkező rendőrök beszéltek az ellenőrökkel is, akik átadtak nekik iratokat is, feltehetően az addigra már megbilincselt nő igazolványát.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ez az eljárás nem biztos, hogy jogszerű: az ellenőröknek és a közterület-felügyelőknek nincs joguk elkobozni a személyit vagy a lakcímkártyát, annak elvételére csak a rendőröknek van jogosultsága. Az ellenőrök csak a bérletet kobozhatják el, amennyiben visszaélés történik vele, például tényleg hamis. Azonban a személyi adatok felvétele után az ellenőrnek azt is vissza kell adnia.

Az előállítás ellen az érintett is hangosan tiltakozott, ami miatt többen a rendőrök köré gyűltek – a járókelők között is vita alakult ki, volt, aki a megbilincselt nőt, más a rendőröket szidta. Többen kritizálták a köztereseket, hogy „egy nőt heten kell őrizniük, miközben a Deák téren az igazi bűnözők ellen nem tudnak fellépni”, de elhangzott az is, hogy „Mészárost bezzeg hagyják, hadd lopjon”.