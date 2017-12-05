2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

Hathavi jutalmat kapott Harkány polgármestere

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2017. december 5., kedd 08:40, frissítve: kedd 09:39

Szeptemberben még 20-25 milliós gyorssegélyt kért a Belügyminisztériumtól Harkány városa, rá két hónappal pedig a képviselő-testület már jutalmakról szavazott – írja a SzabadPécs.hu.

Ősz elején a település óvodai feladatokra, szociális ellátásra, gyermekétkeztetési és egészségügyi ellátásra igényelt pénzt a tárcától, nem sokkal később pedig a képviselő-testület Baksai Endre Tamás polgármesternek megszavazott 6 havi, 3,3 millió forintnyi jutalmat, Remmert Ferenc alpolgármester pedig 3 havi pénzt, több mint 1,1 millió forintot kapott.

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HarkányBelügyminisztrérium

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