Hat év alatt 3600-an kaptak foglalkoztatási támogatást Hajdú-Biharban

Megosztás itt:

Pajna Zoltán (Fidesz-KDNP) azt mondta, a foglalkoztatási paktumok során 4,4 milliárd forintot fordítottak a megyében bér-, képzési, vállalkozóvá válási, illetve lakhatási támogatásra. Ebben az időszakban nyolcvan foglalkoztatás- és gazdaságfejlesztés témájú vállalkozói fórumon több mint ötszáz vállalkozóval vették fel a kapcsolatot, és járultak hozzá ahhoz, hogy megfelelő végzettségű munkaerőhöz jussanak a cégek. Utóbbi érdekében a paktumiroda 150 munkaadói igényfelmérést végzett el és 43 vállalkozás által javasolt képzési igényt továbbított a megyei kormányhivatalnak - ismertette Pajna Zoltán.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A közgyűlési elnök elmondta azt is, a következő öt évben további 5,5 milliárd forintot biztosítanak a TOP Plusz program keretében bér- és képzési támogatásra azzal a kiemelt céllal, hogy minél több, jelenleg inaktív munkavállalót is bevonjanak a munkaerőpiacra. Felkutatásuk érdekében civil és szociális szervezetekkel, önkormányzatokkal, közfoglalkoztatásban részt vevőkkel veszik fel a kapcsolatot, s azt remélik, hogy a program eredményeként mintegy háromezerrel bővül a foglalkoztatásba bevontak száma Hajdú-Biharban - mondta Pajna Zoltán, megjegyezve, hogy ezt a törekvésüket segítik a megyei pályaorientációs állásbörzék is.

Korbeák György, az állásbörzéket szervező Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője jelezte: első alkalommal szerveznek ilyen jellegű rendezvényeket a helyi munkáltatói és munkavállalói igények feltérképezésére. Hajdúsámson után Hajdúböszörményben, Berettyóújfaluban és Püspökladányban mutatkozik be együttesen több mint száz vállalkozás az érdeklődőknek.

A helyi kis- és középvállalkozások mellett bemutatják munkaerő-kínálatukat az elmúlt években a debreceni ipari parkokba települt külföldi multinacionális cégek is - tette hozzá az igazgató.

Fotó: Pajna Zoltán/Facebook

MTI

hirdetés

hirdetés