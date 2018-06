NAV: A NAPOKBAN KAPHATJÁK MEG A TILTOTT TÁMOGATÁST ELFOGADÓ PÁRTOK A FIZETÉSI FELHÍVÁST. MINTEGY 2400 MRD FT-TAL KEVESEBB FORRÁST KAPHAT MAGYARORSZÁG AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉBÕL 2021-2027 KÖZÖTT, MINT A MOSTANI CIKLUSBAN. EZZEL SZEMBEN UGYANAKKOR 1000 MRD FT-TAL TÖBBET KELLENE BEFIZETNIE A KASSZÁBA PORTFOLIO.HU. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK: TÖBB LÉPCSÕBEN A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ KULCSA EGY SZÁMJEGYÛRE CSÖKKENHET. MILLIÁRDOS FORGALMAT HOZ A TURIZMUS AZ ORSZÁGHÁZNAK VILÁGGAZDASÁG. SZERDÁTÓL KÉT FORINTTAL CSÖKKEN A BENZIN ÉS HÁROM FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRA. MINTEGY 600 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKBEN RUHÁZNA BE AZ E.ON ZALAEGERSZEGEN. VÁRHATÓAN AZ ÉV HÁTRALÉVÕ RÉSZÉBEN IS LESZNEK EMELÉSEK A CSOMAGKÉZBESÍTÉS DÍJÁBAN NÉPSZAVA. TÍZEZER SZÜLÕ MONDOTT NEMET AZ INGYENES HPV-OLTÁSRA VILÁGGAZDASÁG. ÚJRA ELÕKERÜLHET A MÁV ÉS A VOLÁN-TÁRSASÁGOK ÖSSZEVONÁSÁNAK TERVE- HVG.HU. ELLENÁLLÁSRA BUZDÍTANAK SZÉLSÕJOBBOLDALI SZERVEZETEK A BUDAPESTI MELEG FELVONULÁS ELLEN HVG. 13 MILLIÓÉRT ADTÁK ODA HETEKRE A RAKPARTOT A RED BULL AIR RACE SZERVEZÕINEK. JOBBAN SIKERÜLT A SZINGAPÚRI AMERIKAI-ÉSZAK-KOREAI CSÚCSTALÁLKOZÓ, MINT ARRA BÁRKI SZÁMÍTOTT - JELENTETTE KI DONALD TRUMP. DONALD TRUMP ÉS KIM DZSONG UN SZÁNDÉKNYILATKOZATOT ÍRTAK ALÁ ÉS FOLYTATJÁK A TÁRGYALÁSOKAT. TELJES LESZERELÉSRÕL ÉS BIZTONSÁGI GARANCIÁKRÓL SZÓL A TRUMP ÉS KIM ÁLTAL ALÁÍRT DOKUMENTUM AFP. DONALD TRUMP: NAGYON GYORSAN MEGKEZDÕDIK AZ ATOMMENTESÍTÉS ÉSZAK-KOREÁBAN. DONALD TRUMP KIJELENTETTE, BIZTOS, HOGY MEGHÍVJA KIM DZSONG UNT A WASHINGTONI FEHÉR HÁZBA. 629 MENEKÜLTTEL A FEDÉLZETÉN, A NEMZETKÖZI VIZEKEN REKEDT EGY SEGÉLYHAJÓ, MERT MÁLTA ÉS OLASZORSZÁG IS MEGTAGADTA A KIKÖTÉST. A SPANYOL KORMÁNYFÕ FELAJÁNLOTTA, HOGY BEFOGADJÁK AZ AQUARIUS NEVÛ HAJÓT ÉS A FEDÉLZETEN UTAZÓ 629 MENEKÜLTET. A SPANYOL DÖNTÉST AZ ENSZ MENEKÜLTÜGYI FÕBIZTOSSÁGA ÜDVÖZÖLTE. LENGYELORSZÁG KÖZVETÍTÕ SZEREPET VÁLLALHATNA AZ EU ÉS WASHINGTON KÖZÖTTI VITÁBAN. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT HAJÓ HÉTFÕ ESTE A VOLGÁN, VOLGOGRÁDNÁL, LEGKEVESEBB 10 EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. ÖNGYILKOS MERÉNYLÕ ROBBANTOTT A KABULI VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ÉPÜLETÉNÉL, LEGKEVESEBB 12-EN MEGHALTAK. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT BUDAPESTEN A VIII. KERÜLTEBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT EGY MOTOROS, AKI AUTÓVAL ÜTKÖZÖTT BUDAPESTEN, AZ ANDRÁSSY ÚTON. VILLANYOSZLOPNAK ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ BUDAPESTEN, A SZENT GELLÉRT RAKPARTON, NÉGYEN MEGSÉRÜLTEK. TÖBB MEGYÉBEN ÉS A FÕVÁROSBAN MÁSODFOKÚRA EMELTE A HEVES ZIVATAROK MIATT KIADOTT FIGYELMEZTETÉSÉT AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT. 7 ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTE AZ EGRI TÖRVÉNYSZÉK ELSÕ FOKON A BÁNTALMAZÁS MIATT MEGHALT RECSKI CSECSEMÕ APJÁT.