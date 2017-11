Használhatatlan a milliárdokért felújított Komjádi öltözője

A sportolók a lelátókon öltöznek, emellett a beléptetőrendszerrel is gond van.

A 3,8 milliárdért felújított Császár-Komjádi Sportuszoda lelátóján öltöznek az úszók, és állandó probléma a ki- és bejutás is az új beléptetőrendszer miatt - írja a 24.hu.

A látogatók egy, a welnessfürdőkben bevált okos karpánttal tudnak belépni az uszodába, és ezzel nyitják, zárják a szekrényeket is, ám a Komjádit 90 százalékban sportolók használják, és még nem készültek el azok a kártyák, amelyekkel egyszerre több gyereket is be lehetne léptetni, és megnyugtatóan rendezné az uszoda és az egyesület közti elszámolást.

A biztonságiak ezért két hónapja a beléptetőrendszer mellett lévő vészkijáraton egyesével csempészik be és ki a sportolókat, és egy spirálfüzetbe vezetik, melyik klub nevében hányan léptek az uszodába.