Háromszor többet szankcionálna a FÖRI

Még a héten kezdeményezi a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnökkel, a DK elnökével szemben Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója az Országgyűlés mentelmi bizottságánál - értesült a Magyar Nemzet. Az autósok sarcolására adott utasítást a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság vezetője. A Hír TV birtokába került felvételen Handl Tamás háromszor több büntetést vár el alkalmazottaitól. Gyurcsány Ferenc egykori testőre azt mondja: a plusz bevételből a főpolgármesteri hivatal is kap. Városépítés helyett folytatja a szimbolikus politizálást Karácsony Gergely - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint a korábbi ígéretekre nincs fedezet, az ellenzék választási programjával szemben a 14 év alattiak továbbra sem kapnak ingyen bérletet, valamint a nyugdíjasok és a rászorulók sem számíthatnak a beígért évi húszezer forintos rezsitámogatásra. Összeférhetetlenségi eljárást kezdeményez Budapest Főváros Kormányhivatala a főváros 10 városvezetőjével szemben - jelentette ki a Kormányhivatal kormánymegbízottja. Sára Botond hangsúlyozta: egy főállású polgármester és alpolgármester sem vehet fel fizetést két helyről, közpénzt pedig különösen nem. Két budapesti MSZP-s polgármester is átlép a DK-ba. Kiss László 3. kerületi polgármester, valamint a 18. kerületi Szaniszló Sándor is kilép a szocialista pártból, és belépnek Gyurcsány pártjába. Az MSZP szerint a polgármesterek cserbenhagyták közösségüket, Gyurcsány Ferenc DK-elnök viszont pártja táborának bővülése miatt fejezte ki örömét. A kormány célja, hogy megállítsa a börtönbizniszt, amely mára több milliárdos iparággá vált - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter az Országgyűlésben. A balliberális és a „Soros-hálózathoz” tartozó ügyvédek rátelepedtek a fogvatartottakra, és iparággá fejlesztették a börtönbizniszt - mondta Budai Gyula, a Fidesz vezérszónoka az parlamentben. El kell gondolkodni a strasbourgi bíróság hatályának felfüggesztésén, az Európai Emberi Jogi Egyezmény felmondásán - mondta a KDNP frakcióvezető-helyettese. Vejkey Imre közölte: a strasbourgi döntések súlyosan sértik a szuverén Magyarország kompetenciáját, „úgy tűnik, hogy a strasbourgi ítéletek mögött globális hatalmi érdekek és csoportok érdekei húzódnak meg”. A Mi Hazánk azt javasolja, hogy Magyarországot vonják ki az Emberi Jogok Európai Bíróságának fennhatósága alól, mert különben nem lehet megfékezni az „iparággá vált börtönkártérítési bizniszt”. A kormány soha nem tárgyalt olyan előterjesztést, amely az Emberi Jogok Európai Egyezményének felfüggesztésére vagy felmondására irányult volna. Az Országgyűlés az egyezményt 1993-ban ratifikálta, ezzel az a hatályos magyar jogrendszer része – közölte a Miniszterelnökség. Ügyvédek, jogvédők közreműködésével próbálnak milliókhoz jutni illegális bevándorlók Magyarországon - mondta a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Kovács Zoltán elfogadhatatlannak nevezte, hogy üzletszerűen, külföldről pénzelt szervezetek meg tudnak élni a kártérítési perekből. Az illegális bevándorlók kártérítéseiről is elmondhatják véleményüket az emberek a nemzeti konzultációban - közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István emlékeztetett: bangladesi migránsok beperelték a magyar államot és tízmillió forintos kártérítéshez jutottak. Tüntetést szervezett a Pesti Srácok szerkesztősége a Google budapesti irodája elé - a demonstrációt azért rendezték, mert a cég indoklás nélkül törölte a portál YouTube-csatornáját. Novemberi indulása óta már 105 milliárd forintnyi nyomtatott Magyar Állampapír Pluszt vásároltak a magyar családok, az értékesítés 80 százaléka vidéken történt - tájékoztatott Varga Mihály. A Fidesz szerint ízléstelen és elfogadhatatlan, hogy a Baranyi Krisztina vezette ferencvárosi önkormányzat több mint 100 millió forintnyi közterület-használati díjat szedne be a tavaly januárban leégett Ráday utcai református kollégium újjáépítése után. Baranyi Krisztina és csapata ahelyett, hogy segítene, csak nyerészkedni akar a halálos áldozatot is követelő tragédián – közölte a Fidesz. Személyijövedelemadó-mentes lesz a méhészeti termékek értékesítéséből származó összes bevétel - közölte Nagy István agrárminiszter. Erősíteni kell a lakosság megtakarítási hajlandóságát és képességét - hangsúlyozta Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke. Az úgynevezett bölcsek tanácsának nem sikerült megoldani azt a konfliktust, amely már hosszú hónapok óta zajlik a Fidesz és az Európai Néppárt között - mondta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője az M1-en. Várakozások szerint egy új javaslat bemutatásával folytatódik péntek reggel a rendkívüli EU-csúcstalálkozó, amelyen az uniós állam-, illetve kormányfők a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló, hosszú távú uniós költségvetésről tárgyalnak. Orbán Viktort Brüsszelben Charles Michel, az Európai Tanács elnöke fogadta, akinek a javaslata szerint az éves költségvetés 1094 milliárd euró lenne, ami a tagállamok bruttó nemzeti jövedelmének kevesebb mint 1,1%-a. Remélhetőleg az ukrán miniszterelnök-helyettes márciusi magyarországi látogatásakor sikerül közelebb kerülni a megállapodáshoz az ukrajnai kisebbségi jogok ügyében, ugyanis a jelenlegi helyzet elfogadhatatlan - mondta Szijjártó Péter az ENSZ közgyűlésén. A bukaresti polgármesteri hivatal betiltotta a székelyföldi románok civil szervezeteinek az államelnöki palota elé vasárnapra tervezett tüntetését. A Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Civil Fóruma és a Nemzet Útja Egyesület tüntetésen kérte volna az államfőt, hogy ne hirdesse ki a közigazgatási törvény módosítását, mely szerintük második hivatalos nyelvvé teszi Romániában a magyar nyelvet. Soros György beszivárgott az Emberi Jogok Európai Bíróságába - állítja legfrissebb számában a Valeurs actuelles című francia jobboldali véleménymagazin. Bejelentette a lemondását Leo Varadkar, Írország miniszterelnöke, miután pártja, a Fine Gael csak a harmadik helyre került a február 8-i parlamenti választásokon. A brit kormány által 2021-től tervezett új bevándorlási szabályok nem érintik a már Nagy-Britanniában élő külföldi EU-állampolgárokat - közölte a londoni belügyminisztérium. Emmanuel Macron francia elnök és Angela Merkel német kancellár a szíriai Idlíb régióban zajló konfliktus megszüntetésére sürgette Vlagyimir Putyin orosz elnököt - nyilatkozta a német szövetségi kormány szóvivője. Két török katona meghalt, öt pedig megsebesült egy légicsapásban az északnyugat-szíriai Idlíb térségében - közölte a török védelmi minisztérium. Fahrettin Altun, a török államfői hivatal kommunikációs igazgatója hivatalos Twitter-fiókján azt írta, hogy a damaszkuszi rezsim csapatai hajtották végre a csapásmérést. Késelés volt egy londoni mecsetben - a Scotland Yard közölte, hogy gyilkossági kísérletként kezeli az incidenst. Az orosz elnök megköszönte az amerikai Szövetségi Nyomozó Irodának, hogy a tőlük kapott információk alapján sikerült merényleteket megakadályozni Szentpéterváron, amelyeket az Iszlám Állam terrorszervezet két követője akart végrehajtani. A tálibok teljesen készen állnak a békemegállapodás megkötésére az Egyesült Államokkal - írta Sziraddzsuddin Hakkani, az afganisztáni radikális iszlamisták vezető helyettese. Ukrajna örül, hogy véget ért a Donald Trump amerikai elnök elleni alkotmányos felelősségre vonási eljárás, amelybe „belerángatták", s most tovább szeretné fejleszteni kapcsolatait az Egyesült Államokkal - közölte Vadim Prisztajko külügyminiszter. Moszkva Donald Trump amerikai elnök újraválasztását támogatja - írta a The New York Times című napilap, utalva arra a zárt ajtók mögötti tájékoztatóra, amelyet a hírszerzés egyik szakembere tartott amerikai törvényhozóknak. Az Egyesült Államok amerikai Patriot légvédelmi rendszerrel támogathatja a NATO-szövetséges Törökországot - közölte Hulusi Akar török védelmi miniszter. Ismét emelkedett a koronavírussal összefüggésben a napi új fertőzöttek száma Kínában, de az egy napon belül jelentett gyógyultak száma továbbra is meghaladja az új betegekét. Két szlovén állampolgár is megfertőződött a tüdőgyulladást okozó új koronavírussal a Japánban tartózkodó brit-amerikai üdülőhajón, a Diamond Princess-en - közölte a szlovén külügyminisztérium. Bolíviában eltiltották a korábbi elnököt a részvételtől a parlamenti választásokon azzal az indokkal, hogy a tavaly megbuktatott és Argentínában élő politikus nem rendelkezik állandó lakhellyel az országban. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelte a letartóztatását annak a férfinak, aki a gyanú szerint 2004-ben meggyilkolt egy idős makói nőt és annak lányát. Bírói, ügyészi kérdésekkel folytatódott Gyárfás Tamás médiavállalkozó, sportvezető, a Fenyő-gyilkosság elsőrendű vádlottjának büntetőpere a Fővárosi Törvényszéken. Férfi kosárlabda Eb-selejtező: Magyarország - Szlovénia 77:75 Női kosárlabda Euroliga: Sopron Basket-Dinamo Kurszk (orosz) 61:74. Két német válogatott átlövőt igazolt az FTC női kézilabdacsapata: Alicia Stolle és Emily Bölk egyaránt a következő szezontól csatlakozik a zöld-fehérekhez.