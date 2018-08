Háromsávos lehet az M1-es autópálya

2021-től lehet háromsávos az M1-es autópálya, szeptembertől egy 43 kilométeres szakasz felújítása kezdődik meg 25 milliárd forintból. Itt már nem kátyúk javítása és lyukak foldozása fog történni, hanem teljes burkolatcsere. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. mérései szerint a pálya forgalma az elmúlt időszakban több szakaszon is megközelítette az elméleti kapacitás mértékét, idén pedig további forgalomnövekedés várható.

„A munkálatok során a szükséges helyeken a pályaszerkezetet is javítani fogják a kivitelezők, a mostani munkálatoknál is, amik most zajlanak, ott is a külső sávokban egészen az útalapokig visszabontották az útalapokat a kivitelező szakemberei, és erre építik rá az új aszfaltrétegeket” – közölte Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs vezetője.