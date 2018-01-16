2018. január 16.,
kedd, Gusztáv napja

Hárommilliárdból szépül tizenkét turistaház

Hír TV

2018. január 16., kedd 12:59, frissítve: kedd 13:17

Országszerte 3 milliárd forintért újít fel 12 turistaházat a kormány. Ezt Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter és a kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos jelentette be. Révész Máriusz hangsúlyozta, hogy a kormány elkötelezett a természetjárás feltételeinek javítása mellett, a programban pedig 4 további turistaház felújítása szerepel. A közbeszerzést kettőre már kiírták. A felújítási munkák hat erdőgazdaságot érintenek. A program 2010-ben kezdődött, a beruházások pénzügyi hátterét az erdőgazdaságok nyeresége adja, állami forrásokkal kiegészítve.

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Révész MáriuszturistaházFazekas Sándor

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