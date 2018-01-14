2018. január 14.,
vasárnap, Bódog napja

Három településen tartanak időközi választást

Hír TV

2018. január 14., vasárnap 12:15

Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mezőnagymihályon polgármestert, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kisszekeresen polgármestert és képviselőket is választanak.

A Tolna megyei Pusztahencsén megismételt polgármester-választás zajlik, mert a december 17-i időközi választás eredményét a Pécsi Ítélőtábla a választási törvény megsértése miatt megsemmisítette. A jelöltek egyike tiltott kampánytevékenységet folytatott, valamint pénzt ajánlott a választóknak szavazatukért cserébe. A 930 lakosú faluban a választásra jogosult 816 helybéli két független jelöltre szavazhat.

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időközi választásválasztás 2018Pusztahencse

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