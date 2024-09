Három óvónő is jelezte, nem dolgozik tovább a pedofilügyben érintett újbudai óvodában + videó

Úgy gondoljuk, hogy akkor is hibázott az óvodavezető, hogyha nem tudott arról, hogy mi történik az intézményben, akkor is mulasztott, akkor sem végezte megfelelően a munkáját. Mi egyértelműen azt gondoljuk, és az lett volna a jó döntés, hogyha az intézményvezetőt felmenti a munkavégzés alól a vezetés, és keresünk egy új intézményvezetőt, aki alkalmas a feladat ellátására

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.