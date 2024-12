Három hónappal meghosszabbította a III. kerület volt alpolgármesterének letartóztatását a bíróság + videó

Megosztás itt:

Márciusig biztosan börtönben marad Czeglédy Gergő volt óbudai alpolgármester - tudta meg a Magyar Nemzet. A lap információi szerint a letartóztatás meghosszabbítására a napokban tett indítványt az óbudai korrupciós ügyben nyomozó Központi Nyomozó Főügyészség.

A Fővárosi Törvényszék szóvivője híradónknak azt mondta: több oka is volt, hogy a büntetés meghosszabbítását javasolták.

Szabó József Tamás szóvivő, Fővárosi törvényszék: "Jelen esetben azt is lehet mondani, hogy mind a bizonyítékok megsemmisítésének lehetősége változatlanul fennáll. A nyomozás még ugyan halad az üteme szerint, de még a kezdeti szakaszában van. Ezért alaposan feltehető, hogy bármilyen más módon szabadlábra kerülne, akkor megpróbálná megnehezíteni az eljárás befejezését. Ez az egyik különleges ok, a másik ok pedig az, hogy az ismétlés veszélyének a felállítását is megállapították, tekintettel arra, hogy a már folyamatban lévő nyomozás alatt is tovább folytatták a cselekményeiket."

A botrány 2021 őszén robbant ki, amikor az Anonymusként ismert álarcos alak rejtett kamerás felvételeket tett közzé. Ezen jól látszik, hogy P. Gábor, a főváros egyik baloldali kulcsfigurája és egy ismeretlen személy egy autóban ülve több millió forint kenőpénzzel számolt el.