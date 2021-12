Három évvel ezelőtt hatoltak be az MTVA-székházba az ellenzéki képviselők

Sok államban a kötelező oltást is bevezették, azonban a vakcinaellenesek inkább munkájukat is elhagyják, csak hogy ne kelljen beoltatniuk magukat.

A DK országgyűlési képviselője, Oláh Lajos szerint a szomszédos országokban sikeresebb volt a járvány elleni védekezés, mint hazánkban. Ezzel szemben Szlovákiában, Szlovéniában és Romániában is többen haltak meg, mint Magyarországon.

Folyamatos az 5-11 éves korosztály oltása és zajlik az oltási akció is

Továbbra is folyamatosan nyitva a regisztráció és az időpont-foglaló az 5-11 éves korosztály oltásához. A legtöbb kórházban a gyermekek számára foglalkoztató sarkokat is kialakítottak. Közben zajlik az oltási akció is: időpont foglalás nélkül még ma délutánig lehet oltakozni.