Három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető, amit Magyar Péter tett

Amennyiben nyilvános eseményen valósul meg a garázdaság, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, a nyilvánosság itt minősítő körülménynek minősül. A kúriai gyakorlat szerint súlyosító körülmény, ha az elkövető a bűncselekményt önhibájából eredő ittas vagy bódult állapotban követte el, és ennek az állapotnak szerepe volt az adott bűncselekmény elkövetésében – mondta a Magyar Nemzetnek ifjabb Lomnici Zoltán, a Századvég jogi tanácsadója Magyar Péter botrányával kapcsolatban, amely miatt a rendőrség garázdaság és rongálás gyanújával indított nyomozást.

Mint ismert, néhány napja Magyar Péter egy budapesti szórakozóhelyen vállalhatatlanul viselkedett és botrányt okozott. Szemtanúk szerint a baloldali politikus megütött egy embert, és elvette a telefonját, mert a buliban jelen lévő személy kamerájával felvette az ellenzéki pártvezért.

Mások azt is látták, hogy később a több százezer forint értékű, eltulajdonított telefont a Dunába hajította Magyar Péter.

A baloldali politikus természetesen hosszan magyarázkodott az eset után, szerinte provokálták, és ezért viselkedett agresszívan. A drága szórakozóhelyre állítása szerint fiatalokkal ment el, akik néhány italra is meghívták, nem csináltak mást, csak beszélgettek, és szelfiztek. Ennek ellenére megjelentek olyan felvételek is, ahol Magyar egy fiatal lány lábai között csúszik-mászik, és több résztvevő is arról számolt be, hogy a politikus egész éjszaka nőknek tett ajánlatokat, és egyre agresszívabban viselkedett, ahogyan lerészegedett. Később a biztonsági emberek dobták ki a szórakozóhelyről az őrjöngő Magyar Pétert. Videó készült arról is, ahogy bizonytalan léptekkel elhagyja a bulihelyszínt.

