Harmincnyolc külföldit tartóztattak fel a rendőrök Bács-Kiskun megyében

Az októberi önkormányzati választásnak azért is különösen nagy a tétje, mert az ellenzéki polgármesterek betelepítenék a bevándorlókat - jelentette ki Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője. Karácsony Gergely évek óta kerüli a vitát Tarlós Istvánnal. A budapest.hu videófelvétele szerint tavaly egyetlen alkalommal szólalt fel - a 18 másodpercig tartó felszólásban köszönetet mondott és visszavont egy előterjesztést. A valótlanságokat állított Karácsony Gergely óbudai kampány eseményén - jelentette ki a harmadik kerület polgármestere. Bús Balázs szerint Karácsony állításával ellentétben nem zárták le a látogatók elől az Óbudai-szigetet, a néhány napig ott lévő sorompót csak filmforgatás miatt helyezték el a bejáratnál. Berki Krisztián független főpolgármester-jelölt azt ígéri, hogy az önkormányzati választás előtt 13 nappal, október 1-jétől ismerteti teljes programját. Berki Krisztián bírálta Karácsony Gergely közös ellenzéki főpolgármester-jelöltet, amiért nem fogadta el az M1 meghívását. Puzsér Róbert független főpolgármester-jelölt közölte: a magyar politikai térképén Gyurcsánytól és Orbántól is egyenlő távolságra van, vagyis egyszerre ellenzéke a 2010 előtti nyolc évnek és a 2010 utáni időszaknak is. Sára Botond Magyarország élőben című műsorunkban elmondta: a VIII. kerület mára Budapest legdinamikusabban fejlődő városrésze lett. Józsefváros kormánypárti polgármesterjelöltje a 2010-ben megkezdett építkezés folytatását ígérte. Minden elvet félretéve, csak a hatalom megszerzése érdekében fogtak össze az ellenzéki pártok Balatonföldváron - mondta Holovits Huba, a város fideszes polgármestere. Már több mint ötvenezer család igényelte a családvédelmi akcióterv valamelyik elemét, az intézkedések valódi igényekre reagálnak - mondta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. A magyar vidék fejlesztése a kormány kiemelt célja, hiszen a kis- és középvárosok kezében van az ország jövője - hangsúlyozta Orbán Balázs államtitkár. A nagy és a kistelepülések, a nemzetek és a nemzetiségek közti együttműködés szolgálja Magyarország felemelkedését és kereszténységünk megőrzését is – hangsúlyozta Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Agrárlogisztikai központot és hűtőházat adtak át a Veszprém megyei Nemesvámoson - a beruházás 274 millió forintba került. Magyarország már 2018 végén túlteljesítette a 2014-2020-as európai uniós költségvetési ciklusra tervezett 300 milliárd forintos élelmiszeripari fejlesztést - mondta Nagy István agrárminiszter. A magyarok kétharmada támogatja a kormány humanitárius politikáját a Nézőpont Intézet legfrissebb felmérése szerint - mondta Azbej Tristan államtitkár. Helyes, hogy Magyarország felelősségét és tennivalóit is vizsgáljuk, amikor a fenyegető klímakatasztrófáról és a megteendő intézkedésekről beszélünk, de ne tévesszünk mértéket - mondta Áder János köztársasági elnök a Kossuth Rádióban. A keletről érkező beruházásoknak nagy szerepük volt a magyar gazdaság dimenzióváltásában - jelentette ki Szijjártó Péter a Denso Gyártó Magyarország Kft. székesfehérvári logisztikai központjának átadásán. Szinte tele vannak a magyarországi gáztárolók: a készletszint 6,139 milliárd köbméter, amely közel 97 százalékos töltöttséget jelent - írta a Magyar Nemzet. A magyar ellenzék szembe megy a magyar nemzeti érdekkel akkor, amikor Trócsányi Lászlót támadja Brüsszelben - jelentette ki Hidvéghi Balázs. A Fidesz EP-képviselője a Hír Tv-nek elmondta, számos biztosjelölt esetében vizsgálat folyik különböző korrupciós ügyekben, ezzel szemben a magyar jelölt feddhetetlen és rendkívül felkészült. Ahogy bevándorláspárti kormánya lett Olaszországnak, újra megindult a migránsáradat Európába, ebből is látszik, a migráció és a határvédelem politikai kérdés - mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Magyarországnak sem Brüsszelből, sem más központokból nem mondhatják meg, hány migránst kell befogadnia - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Példaképnek nevezte a visegrádi országokat, kiemelten Magyarországot Giorgia Meloni, a jobboldali Fratelli d'Italia elnöke a párt római rendezvényén, amelyen ma Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal. Két nigériai embercsempészt tartóztatott le a szlovén rendőrség egy olasz rendszámú kisteherautóban, amelyben 31 migránst találtak - közölte a szlovén rendőrség. Traian Basescu volt román államfő, jelenlegi európai parlamenti képviselő együttműködött az egykori kommunista titkosszolgálattal, a Securitatéval – állapította meg elsőfokú ítéletében a bukaresti ítélőtábla. A líbiai haditengerészet csaknem félezer illegális bevándorlással próbálkozót mentett ki az utóbbi napokban a Földközi-tengerből hat művelet során - közölte a haditengerészet szóvivője. A hodeidai tűzszünetet veszélyeztetik a Szaúd-Arábia vezette arab koalíció légicsapásai a tartományban - figyelmeztetett a nemzetközileg elismert jemeni kormány ellen lázadó húszik szóvivője. Autóbuszba rejtett robbanószerkezet végzett tucatnyi utassal Irakban - közölte az iraki belügyminisztérium. Újabb amerikai légi csapás végzett az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezet több harcosával Líbiában - közölte az Egyesült Államok hadseregének afrikai parancsnoksága. Egy országra valaha kirótt legszigorúbb büntető intézkedéseket foganatosítják Irán ellen az terrorizmus finanszírozása miatt – jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Gázrobbanás történt Budapesten, a VIII. kerületi Kőbányai úti piacon - a mentők két férfit súlyos égési sérülésekkel vittek kórházba. Harmincnyolc illegális bevándorlót tartóztattak fel a rendőrök a Bács-Kiskun megyei Kelebia vasúti határátkelőhelyén egy Szerbia felől érkező tehervonatban - közölte a rendőrség. Egy kigyulladt teherjármű miatt teljes szélességében lezárták az M3-as autópályát a 109-es kilométernél, Füzesabony közelében - közölte a rendőrség. Jelentős késésekre kell számítani a Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonalon, mert a vonatok Budaörs és Biatorbágy között nem közlekedhetnek - közölte a Mávinform. A hétvégén, 6.30-tól 15.30-ig egy-egy forgalmi sáv részleges lezárása mellett mossák a budapesti Margit hidat és Petőfi hidat - közölte a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Sportlövő Eb: A Pekler Zalán, Péni István, Sidi Péter összetételű magyar csapat bronzérmet szerzett az 50 méter puska 3x40 lövéses versenyszámban. Muszukajev Iszmail bronzérmet szerzett a szabadfogásúak 65 kilogrammos kategóriájában a birkózó-világbajnokságon. Sastin Marianna az ötödik helyen végzett a nők 62 kilogrammos kategóriájában a nur-szultani olimpiai kvalifikációs birkózó-világbajnokságon. Gulácsi Péter, a magyar labdarúgó-válogatott kapusa 2023-ig meghosszabbította szerződését az RB Leipziggel. A Magyar Labdarúgó Szövetségnek zárt kapuk mögött kell megrendeznie az Azerbajdzsán elleni október 13-i hazai Európa-bajnoki selejtezőt a Magyarország-Szlovákia Eb-selejtezőn elhangzott rasszista, kirekesztő megnyilvánulások miatt. A szövetség fellebbezést nyújt be az UEFA-nál a döntéssel kapcsolatban, és ezzel párhuzamosan kéri a biztonsági szakemberektől a sportszerűtlen szurkolók beazonosítását. Magyarország Ausztriával és Svájccal közösen pályázik a 2024-es női kézilabda Európa-bajnokság megrendezésére. Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj második szabadedzésén.