Harmincfajta Sauska villányi vörösbort vontak ki a forgalomból

POLGÁRMESTER SZERETNE MARADNI, EZÉRT NEM VESZI FEL AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕI MANDÁTUMÁT AZ ÚJ KEZDET ELNÖKE, HA AZ LMP LISTÁJÁRÓL BEKERÜLNE A PARLAMENTBE.
GÉMESI GYÖRGY: A MUNKÁT VÁLASZTOTTAM, MERT IGENIS, EBBEN AZ ORSZÁGBAN VÁLTOZÁSRA VAN SZÜKSÉG ÉS ENNEK FELTÉTELEIT HELYBEN LEHET MEGTEREMTENI.
EGYÜTT: A JEGYBANKI ALAPÍTVÁNYOK A VÁCI ÚTRA TERVEZETT INGATLANFEJLESZTÉSSEL SZINTET LÉPTEK A KÖZPÉNZZEL TÖRTÉNÕ HAZARDÍROZÁSBAN.
PATAKI MÁRTON: AZ EGYÜTT A KORMÁNYVÁLTÁST KÖVETÕEN MEGSZÜNTETI A MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTVÁNYAIT, VAGYONUKAT AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉRE FORDÍTJA.
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ: MEG KELL VONNI AZOKAT A JOGTALAN NYUGDÍJAKAT, AMELYEKET UKRÁN ÁLLAMPOLGÁROK CSALÁS ÚTJÁN SZEREZTEK MAGYARORSZÁGON.
A JOBBIK BÉRLAKÁSÉPÍTÉSI PROGRAM IGÉNYÉT FOGALMAZTA MEG ÉS KEDVEZMÉNYEZNÉ EGYES ÁGAZATOK DOLGOZÓIT A BÉRLEMÉNYHEZ JUTÁSBAN.
ÕSSZEL MÉG 25 MILLIÓS GYORSSEGÉLYT KÉRT, MOST MILLIÓS JUTALMAT OSZTOGAT HARKÁNY; A FÜRDÕVÁROS POLGÁRMESTERE HATHAVI ILLETMÉNYT, 3,3 MILLIÓ FORINTOT KAP.
A MINISZTERI BIZTOS FONTOSNAK TARTJA, HOGY TÁRSADALMI KÖZMEGEGYEZÉSRE BOCSÁSSÁK A 2019 SZEPTEMBERÉBEN ÉLETBE LÉPÕ NEMZETI ALAPTANTERVET.
ORSZÁGOSAN 72 SZÁZALÉKOS AZ ÉJJELI MENEDÉKHELYEK KIHASZNÁLTSÁGA - KÖZÖLTE AZ EMMI, A 9600 FÉRÕHELYET KRÍZISIDÕSZAKBAN 1500-ZAL NÖVELIK.
UTOLÉRTE A MINIMÁLBÉR A LÉTMINIMUMOT, AZ ÉRINTETTEK JÖVÕRE MÁR 92 EZER FORINTOT KÖLTHETNEK EL HAVONTA - ÍRJA A VILÁGGAZDASÁG.
FAZEKAS SÁNDOR: KÁRPÁT-MEDENCEI FALUGAZDÁSZ PROGRAM INDUL, A MOSTANI 41-RÕL 100-RA NÕ A FALUGAZDÁSZOK SZÁMA, A HÁLÓZATFEJLESZTÉSRE 400 MILLIÓ FORINT JUT.
KÉTOLDALÚ, CSEH-MAGYAR TÁRGYALÁST TARTOTT PRÁGÁBAN MILOS ZEMAN CSEH, ÉS ÁDER JÁNOS MAGYAR ÁLLAMFÕ.
MEG KELL ERÕSÍTENI AZ EURÓPAI HATÁROK VÉDELMÉT MONDTA ÁDER JÁNOS PRÁGÁBAN.
A BEVÁNDORLÁSI KVÓTÁK BEAVATKOZÁST JELENTENEK A BELÜGYEKBE JELENTETTE KI MILOS ZEMAN.
EGYELÕRE ISMERETLEN OKBÓL MAGYARORSZÁGRA MENEKÜLT EGY ANKARAI IFJÚSÁGI NÉPTÁNCEGYESÜLET 11 TAGJA - JELENTETTE A DOGAN TÖRÖK HÍRÜGYNÖKSÉG.
BREXIT: A TEGNAPI KUDARC UTÁN MÁR HOLNAP FOLYTATÓDHATNAK A KILÉPÉSI TÁRGYALÁSOK, A BRIT MINISZTERELNÖK VISSZATÉR BRÜSSZELBE.
A BRIT JAVASLAT SZERINT ÉSZAK-ÍRORSZÁG SPECIÁLIS KERESKEDELMI ÖVEZETKÉNT MÛKÖDNE, A ÍR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA VISZONT EZT NEM FOGADJA EL.
BARCELONÁBAN TÖBB TÍZEZREN TÜNTETTEK, MIUTÁN KIDERÜLT, HOGY A LEGNÉPSZERÛBB ELSZAKADÁSPÁRTI SZERVEZET ELNÖKÉT NEM ENGEDIK SZABADON, ÍGY NEM INDULHAT A VÁLASZTÁSON.
VISSZAVONTA AZ EURÓPAI ELFOGATÓPARANCSOT A BRÜSSZELBEN TARTÓZKODÓ CARLES PUIGDEMONT VOLT KATALÁN ELNÖK ÉS LEVÁLTOTT KORMÁNYÁNAK NÉGY TAGJA ELLEN A SPANYOL LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG.
HÍVEI KISZABADÍTOTTÁK KIJEVBEN A RENDÕRSÉGI MIKROBUSZBÓL MIHEIL SZAAKASVILIT, AZ EGYKORI GEORGIAI ELNÖK ELINDULT AZ UKRÁN PARLAMENT ÉPÜLETE FELÉ.
SZAAKASVILI A FÕÜGYÉSZ SZERINT ÁLLAMCSÍNYT TERVEZETT, AZÉRT VETTÉK ÕRIZETBE; HIVATALOSAN BÛNSZERVEZETTEL VALÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSSEL GYANÚSÍTJÁK A POLITIKUST.
A FRANCIA ÉS A TÖRÖK ELNÖK IS INTI DONALD TRUMPOT ATTÓL, HOGY EGYOLDALÚAN ELISMERJE JERUZSÁLEMET IZRAEL FÕVÁROSAKÉNT BBC.
EMMANUEL MACRON: A VITATOTT STÁTUSZÚ VÁROS HELYZETÉT IZRAEL ÉS A PALESZTIN HATÓSÁGOK KÖZÖTTI TÁRGYALÁSNAK KELL ELDÖNTENIE.
FEDERICA MOGHERINI: JERUZSÁLEM STÁTUSÁT TÁRGYALÁSOK ÚTJÁN KELL RENDEZNI.
POKOLGÉPET ROBBANTOTT AZ ISZLÁM ÁLLAM EGY KISBUSZON A SZÍRIAI HOMSZ VÁROSÁBAN, LEGKEVESEBB 8-AN ÉLETÜKET VESZTETTÉK.
AZ AMERIKAI ÉS AFGÁN ERÕK LÉGICSAPÁSAIBAN ÉLETÉT VESZTETTEAZ AL-KAIDA EGYIK MAGAS RANGÚ VEZETÕJE, OMAR HETAB.
ENSZ-FÕBIZTOS: NEM ZÁRHATÓ KI, HOGY NÉPIRTÁS FOLYIK A ROHINGJÁK ELLEN MIANMARBAN.
JOGERÕSEN 10 ÉV FEGYHÁZRA ENYHÍTETTÉK A NEVELT LÁNYÁT SZEXUÁLIS KAPCSOLATRA KÉNYSZERÍTÕ ZALAI FÉRFI BÜNTETÉSÉT.
GYILKOSSÁG TÖRTÉNT AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYA SZEGED FELÉ VEZETÕ SZAKASZÁN, A CSENGELEI PIHENÕHELYNÉL; A RENDÕRSÉG KÉSÕBBRE ÍGÉRT TÁJÉKOZTATÁST.
VÁDAT EMELT A FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG AZ ELLEN A FÉRFI ELLEN, AKINEK A LAKÁSÁRÓL TÖBB MINT 83 EZER GYEREKPORNÓ FELVÉTEL KERÜLT ELÕ, MÉG ÁPRILISBAN.
ÁROKBA CSAPÓDOTT ÉS A TETEJÉRE BORULT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI TISZAJENÕ ÉS TISZABÖG KÖZÖTT, A JÁRMÛ VEZETÕJE MEGSÉRÜLT, A MENTÕK KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK.
HAMIS KINCSTÁRJEGYET AKART BEVÁLTANI AZ EGYIK SALGÓTARJÁNI POSTÁN EGY 31 ÉVES FÉRFI, A RENDÕRÖK ELFOGTÁK ÉS SZAKÉRTÕK BEVONÁSÁVAL FOLYTATJÁK AZ ELJÁRÁST ELLENE.