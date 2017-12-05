2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

Harmincfajta Sauska villányi vörösbort vontak ki a forgalomból

Hír TV

2017. december 5., kedd 14:39, frissítve: kedd 14:49

Harmincfajta Sauska villányi vörösbort vont ki a forgalomból a fogyasztói azonosítók pontatlansága miatt a Nébih – tudta meg a Hír TV.

A pincészet közlése szerint az érintett villányi borok fogyaszthatóságával semmilyen gond nem volt, az átmeneti visszahívás csupán engedélyezéstechnikai jellegű. A Sauska Pincészet közleménye szerint a tokaji boraival és pezsgőivel minden rendben volt.

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