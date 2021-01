Harmincegy migránst szállító török és román embercsempészt fogtak el

1358 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 345 710-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 95 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 948-ra emelkedett. Magyarországon is megjelent a koronavírus különösen fertőző vírustörzse, három mintában mutatták ki a decemberben Nagy-Britanniában felbukkant vírusvariánst - közölte az országos tiszti főorvos. Müller Cecília arra kéri az egészségügyi dolgozókat, hogy éljenek az oltás lehetőségével. A hétvégén folytatódik a koronavírus elleni oltás az idősotthonokban, ezen intézmények újabb 3600 lakója és dolgozója szerezhet védettséget a Moderna napokban érkezett szállítmányának köszönhetően - mondta György István államtitkár. Mindazok az állítások, amelyeket az oltást ellenzők hangsúlyoznak, nélkülöznek minden tényszerűséget - mondta Pardi Norbert, a Pennsylvaniai Egyetem biokémikus professzora Magyarország élőben extra című műsorunkban. A KDNP frakciószóvivője szerint nincs megállás a baloldal „halálkampányában”. Nacsa Lőrinc azt mondta, a baloldalon a koronavírus megjelenése óta mindent megtesznek, hogy lejárassák a védekezésben részt vevőket. A baloldal mást sem csinál a járványhelyzetben, csak kamuvideókat készít és hazudozik, legyen szó akár az egészségügyről, akár a gazdaságról, a családok megélhetéséről - írta Schanda Tamás államtitkár a közösségi oldalán. Vona Gábor szerint a Jobbik már balról előzi a DK-t. „Örülök, hogy nem vagyok most köztetek” - írta közösségi oldalán a Jobbikot 12 évig vezető Vona Gábor. Mintegy 13 milliárd forintra pályázhatnak a kutatók a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal most megnyílt pályázatán - jelentette be Schanda Tamás államtitkár. Több mint 350 millió forint európai uniós támogatásból megkezdődött Baján a Kodály utcai bölcsőde bővítése, a fejlesztés a bölcsődei helyek számának növelése mellett tizenkét új munkahelyet is teremt - közölte a város önkormányzata. Varga Zs. András, a Kúria új elnöke szerint a jó ítélkezés erősítheti a tekintélyt. A Magyar Nemzetnek elmondta, hogy a hagyományokra építve folytatná a bírói munkát. Petrinjában egy iskola, Zazinában pedig egy katolikus templom felújításában vállal részt Magyarország - mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a földrengés sújtotta horvátországi Petrinjában. A világban 92,3 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma, 1,9 millióan meghaltak és majd 60 millióan meggyógyultak. Az Egészségügyi Világszervezet összehívja vészhelyzeti bizottságát. A jelenlegi járványhelyzet megvitatása mellett terítékre kerül az oltási bizonyítványok és a vírustesztek ügye is az utazók esetében. A koronavírus-járvány megfékezését célzó intézkedések részeként január 15-étől kötelező előzetes elektronikus regisztrációval lehet csak belépni Ausztriába - közölte az osztrák egészségügyi minisztérium. Ukrajnában ismét gyorsult a koronavírus-járvány terjedése, több mint hatezer új fertőzöttet jegyeztek fel, emellett megint csaknem kétszázan haltak bele egy nap alatt a betegségbe, és kimagaslóan sok volt a kórházba kerültek száma is. Szigorú országos karantént vezetnek be Portugáliában a koronavírussal fertőzött emberek számának hirtelen emelkedése miatt. Az emberek péntektől csak élelmiszervásárlás és munkavégzés céljából, illetve egészségügyi indokokból hagyhatják el otthonaikat. Kapacitásai határára ért a svéd egészségügy. A kórházvezetők szerint elképzelhető, hogy a közeljövőben már nem csak a tervezett, hanem a sürgősségi beavatkozásokat sem tudják elvégezni a koronavírusos betegek kezelése miatt. Nagy-Britanniában egy nap alatt 1500 halálos áldozata volt a koronavírus-járványnak, az elmúlt 24 órában több mint 47 ezer új fertőzöttet azonosítottak. A korábbi rendelkezésben szereplő pénteki időpont helyett jövő hétfőtől kell negatív koronavírusteszt-eredményt felmutatniuk azoknak, akik külföldről utaznak Angliába - közölte Grant Shapps közlekedési miniszter. A koronavírus terjedésének visszaszorítását célzó, november elején bevezetett intézkedések a korábban bejelentett január 15. helyett március 1-ig érvényben maradnak Belgiumban. A Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett oltóanyag első dózisa után két héttel már harmadával csökkent a koronavírus terjedése az oltottak teljes korosztályában - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Japánban további prefektúrákra terjesztették ki a koronavírus-járvány miatti vészhelyzetet, így az már tizenegyben van érvényben az új fertőzéses esetek számának gyors növekedése miatt, ami egy harmadik járványhullámot jelent a szigetországban. Matteo Renzi, az Élő Olaszország párt vezetője bejelentette, hogy pártjának miniszterei kilépnek Giuseppe Conte koalíciós kormányából, amely így elveszíti szenátusi többségét. Új kormány alakításáról állapodott meg az Észt Centrumpárt és az ellenzéki jobbközép Észt Reformpárt annak nyomán, hogy Jüri Ratas észt kormányfő szerdán lemondott a pártjához köthető korrupciós ügy miatt. Az amerikai képviselőház megszavazta a republikánus párti Donald Trump amerikai elnök felmentését célzó eljárás megindítását lázadás szításának vádjával a Capitolium ostroma miatt. Ismételten elítélte a washingtoni Capitoliumnál kitört erőszakot Donald Trump amerikai elnök videóüzenetében, amelyben azonban nem tett említést az ellene lázadás szításának vádjával megindult hivatali felmentési eljárásról. Életét vesztette három ENSZ-békefenntartó és hatan megsebesültek Mali központi részén szerdán egy támadásban. Őrizetbe vettek tíz embert Franciaországban illegális fegyverkereskedelem miatt, a gyanúsítottak között két katona is van - közölte az AFP francia hírügynökség. Elfogtak a rendőrök egy török férfit és egy román nőt, aki a gyanú szerint harmincegy illegális bevándorlót szállított egy kamion rakterében csütörtök virradóra - közölte a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság. A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt kedden 184 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Senki „ne dőljön be” az internetes bűnözők vakcinahirdetéseinek, mert azok biztosan hamisak - figyelmeztetett az Országos Rendőr-főkapitányság kiemelt főreferense. Őrizetbe vette a rendőrség azt a 45 éves hajléktalan férfit, aki a gyanú szerint megölt egy hajléktalan nőt Salgótarjánban - a kihallgatása során kiderült, hogy meggyilkolt egy hajléktalan férfit is tavaly szeptemberben. Női kézilabda NB I: FTC-Rail Cargo Hungaria - Hungast Szombathelyi KKA 41:17 Férfi kosárlabda NB I: Alba Fehérvár - Jászberényi KSE 82:65; Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét - Szolnoki Olajbányász 76:96; PVSK-VEOLIA - OSE Lions 89:85; Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Zalakerámia ZTE KK 82:70 Jégkorong Erste Liga: Dunaújvárosi Acélbikák - Sport Club Csíkszereda 1:9