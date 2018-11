Harminc illegális migránst fogtak el a Szegednél

2018. NOVEMBER 1., CSÜTÖRTÖK FELJELENTETTE A FIDESZ DEMETER MÁRTA LMP-S KÉPVISELÕT HIVATALI VISSZAÉLÉS ÉS SZEMÉLYES ADATOKKAL VALÓ VISSZAÉLÉS MIATT. BÖRÖCZ LÁSZLÓ: DEMETER OLYAN KATONAI ADATOKAT HOZOTT NYILVÁNOSSÁGRA, MELYEK AZ ENSZ CIPRUSI MISSZIÓJÁRÓL SZÓLNAK, ÉS 30 ÉVIG TITKOSAK. DEMETER MÁRTA TÖRVÉNYESNEK ÉS INDOKOLTNAK TARTJA IRATBETEKINTÉSÉT ÉS A HONVÉDELMI MINISZTERNEK FELTETT KÉRDÉSÉT. ELEMZÕ: A CSOK KIBÕVÍTÉSE MEGDUPLÁZHATJA AZ IGÉNYBEVEVÕK KÖRÉT. ERDÕ PÉTER: MINDENSZENTEK NAPJÁN AZ ÖSSZES ÜDVÖZÜLTRE EMLÉKEZÜNK. A KATASZTRÓFAVÉDELEM ÁTVETTE A ZÖLD HÍD KFT.-TÕL A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS IRÁNYÍTÁSÁT KÖZÖLTE POGÁCSÁS TIBOR ÖNKORMÁNYZATI ÁLLAMTITKÁR AZ M1-EN. A KORMÁNY 26,4 MRD FT-OT BIZTOSÍT A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRA MAGYAR KÖZLÖNY. PÁRBESZÉD: MIVEL A KORMÁNY FINANSZÍROZÁSÁVAL INDULT ÚJRA A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS, A LAKOSSÁG KÉTSZER FIZETI MEG A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJÁT. UNGÁR PÉTER: AZ LMP ÉS A JOBBIK ÖSSZEFOGÁSÁVAL LEGYÕZHETÕ A FIDESZ AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKON. 10 MILLIÁRD FORINTOS PÁLYÁZATI KERET NYÍLT A KISGYERMEKET NEVELÕK MUNKAVÁLLALÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA. MUNKACSOPORTOT HOZ LÉTRE A KORMÁNY AZ EURÓPAI HATÁRREGISZTRÁCIÓS ÉS UTASINFORMÁCIÓS RENDSZER KOORDINÁLÁSÁRA. JOBBIK: CSATLAKOZNI KELL AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGHEZ! NOVEMBER 1-TÕL MÁR CSAK AZ IDÉN MÁRCIUSBAN MEGJELENT, MEGÚJULT 1000 FORINTOS BANKJEGYEKKEL LEHET FIZETNI. A LÁTOGATÓK ELÕTT IS ÚJRANYITOTT 3 ÉS FÉL ÉV UTÁN A SZÉPMÛVÉSZETI MÚZEUM. AZ ERDÉLYRÕL SZÓLÓ BOTRÁNYOS KIJELENTÉSE MIATT TÖRTÉNELEMKÖNYVET KÜLDÖTT JEAN-CLAUDE JUNCKERNEK A SZOCIALISTA EP-KÉPVISELÕ, UJHELYI ISTVÁN. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTER ANKARÁBAN: MAGYARORSZÁG KÉSZ SEGÍTENI A TÖRÖK IGAZSÁGÜGYI REFORMOT A JOGÁLLAMISÁG TERÉN. ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR PETRO POROSENKO UKRÁN ELNÖKKEL TALÁLKOZOTT KIJEVBEN. NÉMETORSZÁG TÁMOGATJA AZ OROSZORSZÁGGAL SZEMBENI EU-S GAZDASÁGI SZANKCIÓK MEGHOSSZABBÍTÁSÁT MONDTA ANGELA MERKEL KIJEVBEN. THE TIMES: LONDON ÉS BRÜSSZEL IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ EURÓPAI UNIÓVAL. A BREXIT UTÁN A BRIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ CÉGEK TOVÁBBRA IS HOZZÁFÉRNEK AZ EURÓPAI PIACOKHOZ. BEKÉRETTE AZ ALBÁN KÜLÜGYMINISZTÉRIUM A GÖRÖG NAGYKÖVETET, MERT TÖBB GÖRÖG VÁROSBAN ÉRT ATROCITÁS ALBÁNOKAT ÉS ALBÁN CÉGEKET. A CATANIAI ÜGYÉSZSÉG ELÁLLT A VÁDEMELÉSTÕL MATTEO SALVINI BELÜGYMINISZTERREL SZEMBEN AZ OLASZ PARTI ÕRSÉG DICIOTTI NEVÛ HAJÓJA ÜGYÉBEN. AUSZTRIA KILÉP AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJA ELFOGADÁSÁNAK FOLYAMATÁBÓL. NEM SZABAD ELHALLGATNI A MIGRÁCIÓ KÖRÜLI PROBLÉMÁKAT, HANEM BESZÉLNI KELL RÓLUK MONDTA JENS SPAHN, A NÉMET CDU EGYIK ELNÖKJELÖLTJE. HÉT NÕT FOGDOSOTT MEG EGY JORDÁN FÉRFI A HALLOWEENI FELVONULÁSON ESSENBEN, A FÉRFIT ÕRIZETBE VETTÉK. VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK: KÖVETKEZMÉNYEKKEL JÁRHAT A RUSZOFÓBIA, A PRIMITÍV NACIONALIZMUS, ÉS AZ EGYHÁZI ÜGYEKBE VALÓ BEAVATKOZÁS A POSZTSZOVJET TÉRSÉGBEN. A PITTSBURGHI LÖVÖLDÖZÉS ELKÖVETÕJE ELLEN 44 RENDBELI BÛNCSELEKMÉNY MIATT EMELTEK VÁDAT. NEM VALLOTTA BÛNÖSNEK MAGÁT BÍRÓSÁGI MEGHALLGATÁSÁN AZ AZ AMERIKAI FÉRFI, AKI 11 EMBERT MEGÖLT AZ EGYIK PITTSBURGHI ZSINAGÓGÁBAN. TÖRÖK LAP: AMERIKA FEGYVEREKET KÜLDÖTT AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZETNEK SZÍRIÁBA ARANYÉRT ÉS MÛKINCSEKÉRT CSERÉBE. LEZUHANT EGY KATONAI HELIKOPTER AFGANISZTÁNBAN, A FEDÉLZETEN TARTÓZKODÓ 25 EMBER MEGHALT. MEGTALÁLTÁK AZ INDONÉZ HATÓSÁGOK A FEDÉLZETÉN 189 EMBERREL LEZUHANT UTASSZÁLLÍTÓ EGYIK DARABJÁT. BÚVÁROK MEGTALÁLTÁK ÉS FELHOZTÁK A LEZUHANT INDONÉZ REPÜLÕGÉP EGYIK FEKETEDOBOZÁT. AZONNAL MEGFOJTOTTÁK A SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓT, AMINT BELÉPETT A TÖRÖKORSZÁGI NAGYKÖVETSÉGRE KÖZÖLTE A VIZSGÁLÓ HATÓSÁG. NEM BÜNTETIK A SZEXUÁLIS ERÕSZAKOT ÉSZAK-KOREÁBAN - KÖZÖLTE A HUMAN RIGHTS WATCH EMBERJOGI SZERVEZET. HARMINC HATÁRSÉRTÕT FOGTAK EL A RENDÕRÖK A TISZA ÁRTERÉBEN SZEGEDNÉL KÖZÖLTE A CSONGRÁD MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG. HÁROM AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M2-ES AUTÓÚTON DUNAKESZI ÉS GÖD KÖZÖTT, EGY EMBER MEGHALT, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK. TÛZ KELETKEZETT EGY 20 NM-ES IRODÁBAN KAPOSVÁRON, A BUDAI NAGY ANTAL UTCA EGYIK ÜZLETHÁZÁBAN, A LÁNGOKAT MEGFÉKEZTÉK. ÉGÕ LAKÁSBÓL MENTETTEK KI EGY 86 ÉVES ASSZONYT A BAJAI RENDÕRÖK, SENKI SEM SÉRÜLT MEG. NOV. 1-JÉN A SZOMBATI, 2-ÁN ÉS 3-ÁN AZ ÜNNEPNAPI, 4-ÉN A VASÁRNAPI MENETREND SZERINT JÁRNAK A VONATOK. 12 ÉV FEGYHÁZAT KAPOTT AZ A BERETTYÓÚJFALUI FÉRFI, AKI FOLYAMATOSAN MEGERÕSZAKOLTA UNOKÁJÁT.