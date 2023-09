Harmadik alkalommal tartják meg Pécsen a meleg büszkeség felvonulást

Márki-Zay kampányába is továbbgurultak Karácsonyék pénzkötegei

A héten szertefoszlott Karácsony Gergely főpolgármester 99 Mozgalmának adománygyűjtő-dobozokról szóló legendája – írja a Magyar Nemzet. Az ügyben az OTP Bank feljelentést tett, a NAV pedig költségvetési csalás és pénzmosás gyanúja miatt is nyomoz. A kétes hátterű finanszírozás másik fő haszonélvezője Karácsony Gergely mellett Márki-Zay Péter lett, aki be is lépett a 99 Mozgalomba.