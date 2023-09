400 millió forintos csalás miatt indulhat eljárás Pécs balliberális vezetése ellen

Péterffy Attila polgármester jogtalanul inkasszózott több száz milliót a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulástól. A szabálytalanságot a város jegyzője is megállapította, a pénz azonban továbbra is a település számláján van. Ezt a legutóbbi közgyűlésen Péterffy el is ismerte.