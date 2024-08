Harmadfokú hőségriadó lépett életbe vasárnapig + videó

Megosztás itt:

Különböző módon próbálják átvészelni ezt a hőséget az emberek és úgy tűnik, még mindig nem lélegezhetünk fel.

Augusztus 18-ig biztosan érvényben marad a most bevezetett harmadfokú hőségriasztás.

Csonka Tamas, hungaromet, metorologus: "A következő napokban is folytatódik a szokásosnál jóval melegebb időjárás. Egy hidegfront, illetve egy hullámzófront közeledik majd hozzánk a hosszú hétvégén, ezelőtt továbbra is forró levegő áramlik fölénk, ezért bizony minden nap megdőlhet, vagy rekord közelébe alakulhat a hőmérséklet. Egyébként ilyenkor a napi rekord olyan 39, illetve 41 fok között alakul, szombaton kicsit, 1-2 fokkal alacsonyabb. És továbbra is a harmadfokú figyelmeztetés van érvényben a magas középhőmérsékletre, egyébként a Nemzeti népegészségügyi és gyógyszerészeti központ is harmadfokú hőségriasztást rendelt el "

Csonka Tamás hozzátette, az, hogy mikor érkezik a lehűlés még bizonytalan.

Aradi Erika, intézményvezető, hajléktalanszálló: "Ilyenkor az utcai gondozószolgálatunk még nagyobb odafigyeléssel működik. Naponta többször járja a területet az utcás kollega. Sajnos jellemzően sokszor fordul elő, hogy nem jól mérik fel az ő helyzetüket, itt ilyenkor a szociális munka eszközeivel próbálunk segíteni nekik, hogy elérjék az intézmény szolgáltatásait."

A forróság miatt különösen figyelni kell az idősekre, a gyerekekre, várandósokra és a szív-és érrendszeri betegséggel élőkre. - hívta fel a figyelmet az országos katasztrófavédelmi főigazgatóság szóvivője. Dóka Imre hozzátette: a környezetünkre, természetre is nagyon figyelni kell, ugyanis ebben a melegben rengeteg tűzesethez hívják a tűzoltókat.