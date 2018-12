Harmadára zuhant a forgalom 24-ére

Lecsengett a karácsonyi bevásárló roham, december 24-én már nem volt akkora az üzletek forgalma, mint az előző napokban. Legtöbben már hetekkel ezelőtt elintézték az ünnepi nagybevásárlást.

„Ma már elsősorban a bevásárlólistáról lemaradt termékekért, illetve pékárukért jönnek majd be a vásárlók. Nyilván azért akadnak olyanok is, akik még akár halat is fognak venni, azaz a karácsonyi menühöz nagyobb bevásárlásokat bonyolítanak le, de ez már nem lesz annyira tipikus, mint az előző napokban” – mondta Fodor Attila, a CBA kommunikációs vezetője.

Volt, aki már csak szaloncukrot vásárolt, vagy a háztartásban szükséges hétköznapi eszközökért ment boltba. „A papucsom elszakadt, vettem egy papucsot, meg egy vendégpapucsot, ráadásul pár napja a felmosó fám is, úgyhogy most nyélért jöttem, tehát ezek ilyen kis maradványok, kiegészítő dolgok, és én befejeztem. A halászlének valót is lepiacoltam már a nagycsarnokban” – fogalmazott egy hölgy.

Az egyik elektronikai cikkeket árusító áruház üzleteiben is jóval kevesebben voltak, mint néhány nappal ezelőtt. Ilyenkor már csak kisebb értékű termékeket vásárolnak.

„Még nagyon sokan vannak az áruházainkban, bár már közel sem az a dinamikája, mint ami az előző napokban volt, amikor egymást érték a vásárlók. Jelen pillanatban inkább már a kiegészítő termékeké a főszerep, míg a megelőző napokban, hetekben az okos televíziók, mobiltelefonok, háztartási gépek, szépségápolási termékeké volt a főszerep” – ismertette Szánthó Balázs, a Media Markt Árkád és Aréna áruházak ügyvezető igazgatója.

A legtöbb üzlet december 24-e után karácsony mindkét napján zárva tart.