Hárít és vádaskodik az alkalmatlan ellenzék

Az kiabál, akinek a háza ég – fogalmazott a Magyar Hírlapnak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője annak kapcsán, hogy a törvénysértés gyanújába keveredő józsefvárosi ellenzék és Karácsony Gergely is tiltakozik a rendőrségi eljárás miatt, sőt, tüntetést is szerveznek.

Karácsony Gergely és az ellenzék annyira alkalmatlan, hogy még egy kampányt sem tudnak tisztességesen megcsinálni – foglalhatók össze az elmúlt napok tanulságai. Ismeretes, először Józsefvárosban merült fel tiltott választói adatkezelés gyanúja a Pikó András ellenzéki polgármes­ter-jelöltnek aláírásokat gyűjtő kampánycsapatnál. A helyi választási iroda hétfőn tett bejelentést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a Momentum, a DK, az MSZP, a Párbeszéd és az LMP jelöltállításhoz szükséges ajánlásgyűjtése miatt. Felvetődött a gyanú, hogy az ellenzék üzemszerűen rögzíti az ajánlóíveken szereplő személyek adatait, ez pedig tilos, akárcsak az ívek másolása. Fontos kiemelni: a választási iroda nem párttestület, a helyi bizottság tagjait pedig a képviselő-testület delegálja.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Magyar Hírlapnak Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke megerősítette, vizsgálatot is indítottak. Szerinte ha igazak a sajtóban megjelent hírek, nemcsak jogellenes adatkezelés, hanem személyes adattal való visszaélés és választással kapcsolatos bűncselekmény is megvalósul. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője visszalépésre szólította fel Pikót. A rendőrség nyomozást indított, melynek keretében szerdán házkutatást tartottak az ellenzéki kampányirodában. Ezen az érintettek kiborultak, tagadják a vádakat, politikai megrendelésről beszélnek, Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt pedig mára még tüntetést is hirdetett. A józsefvárosi Fidesz a Sára Botond polgármestert az eset kapcsán rágalmazó Pikót ismét felszólította, hagyjon fel a valótlanságok terjesztésével, inkább adjon magyarázatot az adatkezelési botrányra. Magyarországon a törvényeket mindenkinek be kell tartani, ezért ne próbáljon magából mártírt csinálni, inkább vállalja a politikai felelősséget a kialakult helyzetért – üzenték a jelöltnek.

Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón arról beszélt, az ügy feltárása normális menetben, szakszerűen zajlik, a nyomozó hatóság pedig akkor járt volna el helytelenül, ha a feljelentés ellenére nem jár el. „Az ellenzék semmilyen eszköztől nem riad vissza a választási kampányban” – fogalmazott.

Az kiabál, akinek a háza ég, tartja a népi bölcsesség, amelynek igazságát Pikó András és aktivistatársai esetén keresztül kiválóan be lehet mutatni – nyilatkozta a Magyar Hírlapnak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, aki szerint a most hőbörgő józsefvárosi ellenzéki aktivisták saját magukat buktatták le, miközben vélhetően törvénytelen módon rögzítették a számítógépeiken az ajánlásokon szereplő választók adatait. „A balliberális pártok ahelyett, hogy biztosítanák a választókat arról, hogy nem élnek vissza az adataikkal, inkább a már jól ismert demokráciaféltő szlogenek alá menekülnek. Mindez igen átlátszó próbálkozás. Ha bebizonyosodik a nyilvánosságra került adatok alapján feltételezhető adatlopás, jogi következményekkel is számolnia kell Karácsonyéknak, ám emellett természetesen politikai ára is lehet ennek az esetnek” – részletezte a politológus.

A jelek szerint ráadásul elképzelhető, hogy nem egyedülálló a józsefvárosi eset, mivel az Origo birtokába került felvétel tanúsága szerint Erzsébetvárosban is másolták az adatokat az ellenzéki aktivisták. Hasonló módszerről érkeztek beszámolók Üllőről is.

Magyar Hírlap