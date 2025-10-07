Harcosok órája: A Tisza Párt az ukrán érdekek kiszolgálója a magyar agráriumban! + videó

Súlyos vád! Nagy István agrárminiszter a Harcosok Órájában hívta fel a figyelmet: a Tisza Párt az ukrán agrárium mellett áll, elárulva ezzel a magyar gazdákat. Szerinte Tarr Zoltán alelnök nem megbecsüli, hanem lebecsüli a gazdákat azzal, hogy a magyar mezőgazdaságot rossz állapotúnak tartja, tagadva ezzel a 21. századi fejlődést.
