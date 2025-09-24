Harcosok órája - Kocsi Máté rendkívüli élő adás: 16:30-kor, a Hír Tv-n + videó

Durva vád Magyarországgal szemben: vérbosszút emleget az antifa politikus + videó

Kollégánk hiába szembesítette a tényekkel Ilaria Salist, neki csak gyalázkodásra futotta + videó

Trump szerint van rá esély, hogy Ukrajna mindent visszafoglaljon

Macron New York szégyene: rendőrök alázzák meg a francia királyfit Trump miatt – videón a nevetséges bukta

Itt az újabb vérlázító ügy – megint botrány tört ki Ursula von der Leyen körül

Diáklányt fogdosott a buszon egy férfi a fővárosban, de nem úszta meg a zaklató

„Puccskísérlet” – Kocsis Máté szerint egy, az állammal szembeni brutális támadás történt, aljas vádakkal + videó

Gyomorforgató dologra hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a magát áldozati pózba vágó Majkával kapcsolatban + videó

Tuzson Bence igazságügyi miniszter a közösségi oldalán tette közzé a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos büntetőügyről valamint a nyilvánosságban megjelent állításokról szóló vizsgálat jegyzőkönyvét.

New Yorkban folytatódott az ENSZ közgyűlésének általános vitája, amelyhez több magas szintű politikai esemény is kapcsolódik. A programon részt vevő Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az energiaellátás kérdésében a földrajzi valóságot kell figyelembe venni, és élesen bírálta a nyugat-európai kettős mércét.

