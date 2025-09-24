Harcosok órája - Kocsi Máté rendkívüli élő adás: 16:30-kor, a Hír Tv-n + videó
2025. szeptember 24., szerda 15:00
| Hír TV
Ne maradj le! Különleges, élő adás a Hír Tv-n, ahol a Harcosok órája vendége Kocsi Máté! A Fidesz frakcióvezetője, aki a politikai arénában bizonyítja nap mint nap, hogy a kitartás és a küzdelem a győzelem kulcsa.
New Yorkban folytatódott az ENSZ közgyűlésének általános vitája, amelyhez több magas szintű politikai esemény is kapcsolódik. A programon részt vevő Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az energiaellátás kérdésében a földrajzi valóságot kell figyelembe venni, és élesen bírálta a nyugat-európai kettős mércét.
Tuzson Bence igazságügyi miniszter a közösségi oldalán tette közzé a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos büntetőügyről valamint a nyilvánosságban megjelent állításokról szóló vizsgálat jegyzőkönyvét.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Tuzson Bence azt mondta, a kormány megbízásából készíttetett el egy jelentést, amelyet nyilvánosságra is hoz majd. A miniszter szerint a vizsgálat megállapította, hogy ebben a büntető-ügyben nem érintett kiskorú sértett.
A magyar sport egésze forog kockán? A sportállamtitkár aggasztó bejelentést tett: a Tisza Párt tervei megakaszthatják a létesítményfejlesztéseket, és destabilizálhatják a sportéletet. De vajon miért támadja a politikai párt a magyar sportot?