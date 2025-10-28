Hankó Balázs: Visszavonják az izraeli professzor előadását megzavaró hallgató ösztöndíját + videó

Megosztás itt:

Bekiabáló és hangoskodó diákok zavarták meg az ELTE Bölcsészettudományi Karán a Jeruzsálemi Héber Egyetem oktatójának előadását. Alexander Yakobson a Diverzitás és demokrácia az izraeli társadalomban címmel tartott volna egy háromrészes kurzust. Az egyik résztvevő elmondása szerint nagyjából húszan tartózkodtak a teremben, köztük öt palesztin kendőt viselő személy. A szervezők felszólították a rendzavarókat, hogy távozzanak, de végül a biztonsági őrök sem tudtak mit kezdeni velük.