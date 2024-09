Hankó Balázs: Versenyképességi fordulatra van szükség Európában

A tanácskozáson két, ezen segítő ajánlást is megvitatnak az unió oktatási-kutatási minisztereivel. A javaslatok célja, hogy erősítsék Közép-Európa, Kelet-Európa, a Nyugat-Balkán és Nyugat-Európa országai közötti kutatási és innovációs együttműködéseket, melyek nélkülözhetetlenek a versenyképességi fordulathoz. Emellett megvitatják az európai diploma kérdését is - közölte.

Az unió felsőoktatási és kutatási minisztereinek hétfőn kezdődő, kétnapos budapesti találkozója kapcsán a tárcavezető aláhúzta: a közelmúltban bemutatott Draghi-jelentés is alátámasztja, hogy Európában versenyképességi fordulatra van szükség, hiszen az elmúlt évtized során 8 százalékkal csökkent az unió versenyképessége, Kína és az Egyesült Államok is megelőzte Európát.

