Hankó Balázs: sikeresen zárult a megújított tanár- és tanítóképzés modellprogramja

Hankó Balázs kiemelte: a programban az azt irányító egri felsőoktatási intézmény mellett a Debreceni Egyetem és a Nyíregyházi Egyetem, 4600 diák és 600 egyetemi oktató, illetve köznevelésben dolgozó tanár vett részt az elmúlt tanévben. A program keretében kidolgozták az értékelvű, rugalmas, gyakorlatorientált tanár- és tanítóképzés rendszerét, melynek sarokpontjai 25-25 százalék gyakorlat, illetve a gyakorlati oktatók részvétele, továbbá az önálló tanárképzés szervezeti feltételeinek megteremtése - tette hozzá.

Az elmúlt időszakban elért eredményeket sorolva úgy fogalmazott: "történelmi léptékű" pedagógus béremelést hajtottak végre, hiszen 140 ezer köznevelésben és 24 ezer szakképzésben dolgozó tanár és oktató kapott, illetve kap több lépésben béremelést, jövő januárban pedig tovább nőnek a tanári fizetések.

Fontosnak nevezte, hogy újra egységesen 5 éves lett az osztatlan tanárképzés, melynek hatására 2022-höz képest 50 százalékkal nőtt az erre a szakirányra felvettek száma. Ugyancsak sikeres a rövid ciklusú tanárképzés is, melyre közel háromszor annyi, 4182 jelentkezőt vettek fel, mint 3 éve. Így a pedagógusok és ezen belül a természettudományi tárgyakat tanítók utánpótlása "rendben van" - jegyezte meg a tárcavezető.

Előrelépésként említette, hogy az óvodapedagógusok 2 éves átképzéssel tanítói diplomát szerezhetnek. Emellett elindult az óvodai nevelő okleveles technikus képzés, egyetemi együttműködő partnerek bevonásával. Jelenleg 40 képzőhelyen 1500-an tanulnak ennek keretében - közölte.

Kifejtette: sikeres volt a pedagógusképzés megújult felvételije, mert miközben a felvettek átlagos pontértéke emelkedett, az egyetemek nagyobb szabadságot kaptak és a tradicionális képző intézmények így élni tudtak a regionalitással. Mindez azért is hasznos, mert a végzett hallgatók később nagyrészt ezekben a térségekben, így a hátrányos helyzetűekben, állnak munkába - mondta.

Hankó Balázs hangsúlyozta: mivel a kormány szerint a pedagógusutánpótlás-képzés állami feladat, aki erre a területre jelentkezett, állami ösztöndíjat kapott. Kitért arra is, hogy a képzés hangsúlyozottan gyakorlatorientált, ezért vezették be a félévenkénti gyakorlatot, valamint tették lehetővé, hogy a hallgatók az utolsó félévben már óraadóként dolgozhatnak az iskolákban.

Ugyancsak a rendszer megújításának eredménye, hogy a képzés része egy hátrányos helyzetű térség iskolájában eltöltött gyakorlat; így a Tanítsunk Magyarországért Programban való részvétel is elismerhető gyakorlatként a képzés során - jelezte.

Elmondta, a kormány növelte az állami ösztöndíjakat is, így a Klebelsberg Ösztöndíj Program támogatási összegeit a korábbi 25-75 ezer forintról 100-150 ezer forintra emelték. A program népszerűségét jelzi, hogy míg tavaly 511-en vették igénybe, addig idén 1540-en részesülnek juttatásban. Emellett a Köbüki Programban havi nettó 75 ezer forint támogatást kapnak azok a tanárok - jelenleg 1836-an -, akik tehetségeket gondoznak - tájékoztatott.

