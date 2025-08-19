Keresés

Belföld

Hankó Balázs: Önök emelik a mindennapokban magasba a magyar nemzetet

2025. augusztus 19., kedd 14:09 | Magyar Nemzet
állami kitüntetés Závogyán Magdolna Pesti Vigadó Augusztus 20. Hankó Balázs Varga-Bajusz Veronika művészeti elismerés Népművészet Mestere díj

Augusztus 20. alkalmából adományozható állami kitüntetéseket és művészeti elismeréseket, köztük Népművészet Mestere díjakat adott át Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Varga-Bajusz Veronikával és Závogyán Magdolnával, a tárca államtitkáraival ma a Pesti Vigadóban.

  Hankó Balázs: Önök emelik a mindennapokban magasba a magyar nemzetet

teljes cikk - benne a díjazottak teljes listájával - a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

Hankó Balázs augusztus 20-a alkalmából tartott díjátadón beszédében úgy fogalmazott: – Nemzetünk születésnapja nemcsak egy ország ünnepe, hanem minden magyaré. Azoké, akiknek születésnapját generációról generációra ünnepli családjuk, vagy történelmünket formáló tettei miatt nemzetünk, Európa, sőt a világ, mert örökségük velünk él most is.

Hankó Balázs miniszter állami kitüntetéseket adott át. Elmondása szerint az egyik legnagyobb formátumú államférfink István király, aki nem csupán országot, hazát teremtett, hanem mindezt a kereszténység fundamentumára helyezte, melynek szegletkövei hitünk által formált kultúránk, a világot jobbítani szándékozó tudásunk, a közösséget szolgáló hivatásunk, és nemzetünk jövőjének zálogai, családjaink.

A miniszter a díjazottakról szólva kiemelte: – Mindaz, amit tudunk a világról és hazánkról, és mindaz, amit majd még megismerünk, megtanulunk és továbbadunk róla, az az önök elméjében és szívében, lelkében van,

önök emelik a mindennapokban magasba a magyar nemzetet. Azok, akiktől fiatalok százai tanulnak néptáncot és népzenét, vagy értik meg a klasszikusokat, azok, akik a világ élvonalába juttatják a magyar egyetemeket, akik élővé teszik a magyar hagyományokat, akik tanítanak, a sport szeretetére nevelnek fiatalokat, támogatják a legnehezebb helyzetben lévőket, vagy gyógyítják a betegségben szenvedőket.

Hankó Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy 

közös felelősségünk, hogy nemzetünk értékállóságát, a teremtett világ rendje szerinti tiszteletét, a családok iránti elkötelezettségét megőrizzük egy olyan korban, amikor számos helyen a mindezen alapvető értékeket tagadó amorf ideológiák tombolnak.

A Pesti Vigadóban tartott ünnepségen Hankó Balázs Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkárral a Magyar Érdemrend Parancsnoki Kereszt polgári tagozat, a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat és a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat díjakat, valamint a Magyar Arany-, Ezüst- és Bronz Érdemkereszt polgári tagozat elismeréseket adta át.

Fotó: MTI

További híreink

Bíróság elé áll a Magyarországról kitiltott Kneecap egy tagja

Bíróság elé áll a Magyarországról kitiltott Kneecap egy tagja

 Szerdán kell megjelennie a bíróság előtt az ír Kneecap egy tagjának, miután júniusban óvadékkal szabadult. A rappert azért tartóztatták le, mert a brit terrorizmus-ellenes törvény szerint már az is büntetendő, ha valaki a támogatását fejezi ki egy tiltott szervezettel kapcsolatban.

Háború Ukrajnában

