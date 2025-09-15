Hankó Balázs köszöntötte a dániai Euroskills 2025-ről hazaérő magyar versenyzőket

Megosztás itt:

Hankó Balázs kiemelte: jó a fiatalokra nézni, akik büszke, magyar fiatalok.

"Innentől ez a ti sikeretek a felkészítőkkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával. Meglehet, hogy mi is hozzátettünk valamit, de ti vagytok a legjobbak" - tette hozzá.

A miniszter gratulált a fiataloknak.

Pintér-Péntek Imre, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke köszönetet mondott a szülőknek, a családoknak, az iskoláknak és a szakértőknek, a felkészítőknek. Hozzátette: még soha ennyi érmet nem szereztek a magyar fiatalok a versenyen, és reményét fejezte ki, hogy a jövőben még több, még szebb érmet nyernek.

A versenyről hazatérő fiatalok köszöntésén a családtagok mellett jelen volt Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár is.

A dániai Herningben rendezett versenyen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatása szerint Stefán Kornél szoftverfejlesztő, Mrakovics Olivér webfejlesztő, a Simon Tamás-Téringer Gergő informatikai rendszerüzemeltető duó és a Császi Sándor-Izsó Roland ipar 4.0 páros aranyérmet nyert. A magyar csapat további két ezüst és öt bronzérmet gyűjtött be, öten kiválósági érmet nyertek.

A kilencedik alkalommal megrendezett eseményen 32 ország 589 versenyzője mérte össze tudását 38 szakmában, Magyarországot 21 szakmában 26 fiatal képviselte. A fiatalok felkészítését az MKIK segítette.