Hankó Balázs: Fleck Zoltán nem hivatkozhat arra, hogy magánemberként zsarolná meg a köztársasági elnököt + videó

Ígérni, fenyegetni, zsarolni kell az illetőt - konkrétan a köztársasági elnököt - Ezt mondta az ELTE jogi karának oktatója a Tisza Párt egyik nyáreleji rendezvényén egy esetleges ellenzéki választási győzelem utáni helyzettel kapcsolatban.

A jogász később azzal védekezett, hogy ezt magánemberként mondta, de ez - a kulturális és innovációs miniszter szerint - nem állja meg a helyét.

Hankó Balázs: "Hiszen ez minden erkölcsi és jogi normát túllép, és hogyha megnézzük az az egyetemét az Eötvös Loránd Tudományegyetemet, ami nagy hagyományú egyetem, Magyarország egyik vezető egyeteme és elolvassuk annak az etikai kódexét, amely etikai kódex nemcsak az egyetemen való viselkedésre, hanem az egyetemen kívüli viselkedésre is vonatkozik, akkor nem találunk olyat benne, hogy másokat fenyegetni lehet,zsarolni lehet."

Hankó Balázs hozzátette: egy orvos sem mehet el egy eset mellett az utcán mondva, hogy abban a pillanatban magánemberként van ott. Az alapjogokért központ főigazgatója pedig elmondta: Tipikus Bolsevik tempót vett fel a baloldal és a jogásza.