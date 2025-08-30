Keresés

2025. 08. 30. Szombat
Tranzit - Lázárinfó Extra

Hazahúzó 01:00

Belföld

Hankó Balázs: felelősek vagyunk egymásért, magyarok és székelyek, ez István öröksége

2025. augusztus 30., szombat 22:46 | Mti
Hankó Balázs

Isten ajándéka, hogy a világ legszebb, legbüszkébb nemzetének a tagjai lehetünk magyarok és székelyek, akik felelősek vagyunk egymásért, ez István öröksége - mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter szombat este a csíksomlyói hegynyeregben az István, a király koncertváltozatának a bemutatója előtt.

  • Hankó Balázs: felelősek vagyunk egymásért, magyarok és székelyek, ez István öröksége

A székelyföldi szakrális helyszínen szombat este tízezrek jelenlétében mutatják be Szörényi Levente és Bródy János rockoperájának koncertváltozatát, Feke Pál rendező és producer nagyszabású produkcióját. Hankó Balázs a rendezvény fővédnökeként vesz részt az eseményen.

A miniszter az előadás kezdete előtt mondott beszédében felidézte, hogy a magyar történelem a kezdetektől fogva tele van hősökkel, drámákkal, szenvedéllyel, de szerinte mindenek közül a legmeghatározóbb pillanat, a legszilárdabb talapzat a keresztény magyar állam megalapítása. "Közös születésnapunkat ünnepeljük szerte a Kárpát-medencében" - húzta alá.

Hangsúlyozta: a jelenlévők közösen hajtanak fejet Szent István hite és cselekedetei előtt, és egyben minden egyes magyar hős előtt. "Mert Szent István ott volt a Hunyadiakban, Rákócziban, Petőfiben és a ’48-as ifjakban, Bem apóban, Deák Ferencben, a Don-kanyarban harcolókban, az ’56-os srácokban és lányokban, Márton Áronban és a kommunista rendszert leváltókban" - nyomatékosította. Hozzátette: az államalapító király "velünk, mindennapjaink hőseiben" is jelen van, akárcsak a csíksomlyói Nyeregben. Emlékeztetett, hogy ez a szakrális hely a Szent István által Mária oltalmába ajánlott magyar nemzet több százezer, millió tagját köti hitéhez, nemzeti identitásához.

"Külön kegyelem az, hogy ma este az István, a király generációkat formáló dallamait énekelhetjük együtt! Mi 15 millióan, és sok-sok 10 millióan, akik fentről velünk együtt vannak ma itt a Nyeregben. Így kapcsolva össze minden magyart és székelyt egy akaratba, egy cselekvésbe!"

 

- fogalmazott Isten ajándékának nevezve, hogy az egymásért felelős magyarok, székelyek "Csaba királyfi, Szent István király és az Árpád-házi szentek csillagösvényén járhatnak".

Hankó Balázs a koncert előtt szentmisén vett részt a csíksomlyói kegytemplomban. Rövid sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy Csíksomlyón szombat este "csoda születik", az István, a király a magyar nemzet szakrális helyén "él újra és köt össze székelyt és magyart". Megköszönte a produkció létrehozóinak, szervezőinek, hogy együtt élhetik át "a legnagyobb csodát".

Dolhai István főkonzul, Magyarország Csíkszeredai főkonzulátusának vezetője úgy fogalmazott: "egy álom valósult meg", egyéves munka gyümölcsét arathatják le. Megköszönte Hankó Balázs és Feke Pál ehhez nyújtott segítségét.

Feke Pál szerint minden alkotó életében a legfontosabb állomás, ha Csíksomlyón, a Nyeregben mutatkozhat be. Mint mondta, egy éve dolgoznak azon, hogy a produkció itt a legmagasabb szakmai, művészi és technikai színvonalon jöhessen létre.

Közölte: olyan maradandó élményt szeretne adni a közönségnek, amit majd egész életükön át őriznek a szívükben. "Itt annak idején, 22 évvel ezelőtt történt egy nagy pillanat, amikor az István, a király bemutatásra került, azóta őrzik a szívükben az emberek" - idézte fel a rockopera első, 2003. július 5-i csíksomlyói bemutatását.

Kifejtette: Szörényi Levente és Bródy János a legnagyobb szerzők, és a csíksomlyói közönség Magyarország legnépszerűbb rockoperájának koncert változatát láthatja hatalmas méretű színpadon, élőképpel, pirotechnikai effektekkel, díszletelemekkel, jelmezekkel, kiegészülve a Hargita Székely Néptáncszínház táncosaival.

 

 

Külön köszönetet mondott Rosta Mária producernek, aki az István, a királyt először színpadra vitte, vigyázott a műre. "Remélem, hogy méltó leszek a régi nagy híréhez az István, a királynak, és ahhoz, ami itt volt annak idején" - mondta. Kiemelte, hogy nagyon modern előadást láthat a közönség a hagyomány, múlt tiszteletével ötvözve.

A Crescendo Music Management közreműködésével megvalósult produkcióban István szerepében Feke Pál Junior Prima és Artisjus-díjas színész, énekes, Koppány szerepében Dolhai Attila Jászai Mari-díjas színész, énekes, érdemes művész látható. A többi között Malek Andrea, Herczeg Flóra, Serbán Attila, Vágó Bernadett is fellép.

A nagykoncerten rockosan, dinamikusan szólalnak meg a rockopera nagy slágerei, ezeket a Hargita Székely Néptáncszínház 24 táncosa kíséri. A rendezvény szervezője Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, a Csíkszeredai Polgármesteri Hivatal és a Hargita megyei önkormányzat.

