Hankó Balázs: csak önökkel közösen tudja Magyarország megcsinálni

A tárcavezető úgy fogalmazott: a kormány a magyar emberekkel együtt kész biztosítani Magyarország gazdaságának további erősödését, a családok jövedelmének, bérének emelkedését, a kis- és közepes vállalkozások erősítését úgy, hogy közben megfizethetőbb lakhatási körülményeket is teremtenek.

Arra kért mindenkit, hogy olvassa el és töltse ki a nemzeti konzultáció kérdőívét. "Vitassuk meg ezeket a kérdéseket, és emeljük közösen együtt a béreket, támogassuk a kis- és közepes vállalkozásokat, családjainkat, fiataljainkat, a nyugdíjasokat" - hangoztatta a miniszter, megjegyezve: a hétfőn indult nemzeti konzultáció 11 kérdése közül 6 érinti a Kulturális és Innovációs Minisztériumot.

Hankó Balázs kijelentette: Magyarország családbarát ország, a kormány az elmúlt években 30 családpolitikai intézkedéssel erősítette és segítette a családokat. "Látnunk kell, hogy Brüsszel a családok támogatása helyett még mindig a migrációs politikát erőlteti, de nekünk nem a migránsok betelepítése a célunk. Nekünk a magyar családok megerősítésére van küldetésünk. Ebben kérjük az önök véleményét" - mondta a miniszter. Hozzátette: arra kíváncsiak, egyetértenek-e a magyar emberek azzal, hogy a kormány két lépésben - jövő év közepén, majd 2026 januárjában - megduplázza a családi adókedvezményt.

Komoly kérdés az idősek megbecsülése is - folytatta a miniszter. Azt mondta: Brüsszel elvenné a 13. havi nyugdíjat, a kormány azonban az emberek támogatásával és egyetértésével "kész megharcolni Brüsszellel" ebben a kérdésben is.

Hankó Balázs kiemelte, közös gondolkodásra hívják az embereket a fiatalok támogatása ügyében is. A magyar szakképzés világszínvonalú, Európában és a világon is az élen vagyunk - mondta. Hozzátette: a magyar gazdaságnak szüksége van a magyar fiatalokra, ezért fontos, hogy olyan támogatási formával erősítsék a fiatalok szakmakezdését, amely a diákhitelhez hasonlóan nullaszázalékos kamatozású. "Aki szakmát kezd Magyarországon, számíthat a munkáshitelre, amelyben családtámogatási szempontok is szerepelnének" - állapította meg.

A fiatalok lakhatási helyzetével kapcsolatban a miniszter beszélt arról is, hogy az elmúlt időszakban nyolcezer kollégiumi helyet újított fel a kormány, és visszaadták a kollégiumokat az egyetemeknek. A fővárosban azonban "Karácsony Gergely ígérgetései ellenére" nem történt előrelépés, ezért a kormány készen áll arra, hogy kollégiumi programot indítson - mondta. Úgy folytatta: az első lakást vásárló fiatalok számára bevezetnének egy kedvezményes, 5 százalékos kamatozású lakáshitelt is.

Hankó Balázs emlékeztetett arra, hogy a csoknak és csok plusznak köszönhetően eddig 250 ezer család jutott lakáshoz, az otthonteremtési támogatás pedig 370 ezer családnak segített.

A lakhatás támogatását továbbra is kiemelt ügynek nevezte, hozzátéve, arra ösztönöznék a cégeket is, hogy nyújtsanak a lakhatás támogatásához kapcsolódó adókedvezményeket, sőt a kormány a Szép-kártya ilyen irányú felhasználására is nyitott.

A miniszter kitért arra is, hogy a magyar gazdaságnak a kis- és középvállalkozásokra kell támaszkodnia, ezért a nemzeti konzultációban kikérik az emberek véleményét a kkv-k erősítéséről is.

Azt is mondta, hogy innovatív, technológiailag fejlett vállalkozásokra van szükség, ezért innovációs programok indítását is tervezi a kormány. Jelezte, azok a cégek, amelyek innovatívak, 31 százalékkal magasabb bért fizetnek. Felhívta a figyelmet arra, hogy éppen ezért az újító kkv-k egyben béremelkedést is jelentenek.

MTI