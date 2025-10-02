Keresés

2025. 10. 02. Csütörtök
Hankó Balázs azonnali lépéseket tett egy beteg gyermek családba adásáért – 1200 gyermek talált már otthonra + videó

2025. október 02., csütörtök 21:20 | MTI

Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője Facebook-videóban jelentette be, hogy azonnali beavatkozást rendelt el egy beteg gyermek sajtóban megjelent örökbefogadási ügyében. A miniszter szerető család megtalálását célzó lépése mellett kiemelte a kormány eddigi eredményeit: már több mint 1200 gyermek került új családhoz, nagyrészt a tavaly bevezetett hathetes örökbefogadási szabálynak köszönhetően. A minisztérium minden költséget fedez a gyermek ápolása és az új pszichológiai vizsgálat terén is.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter csütörtökön közzétett videójában mély elkötelezettségét fejezte ki a gyermekvédelem és az örökbefogadás nemzeti ügye iránt. A miniszter a közvéleményt is foglalkoztató, beteg gyermek örökbefogadásának esetére reflektált, és gyorsított eljárást indított.

 Pszichológiai vizsgálat és életmentő műtét

 Hankó Balázs bejelentette, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felelősséget vállal, és új pszichológiai szakértői vizsgálatot kezdeményez a gyermeket örökbe fogadni kívánó család vonatkozásában, melynek költségét teljes mértékben fedezik.

A miniszter külön kiemelte a gyermek egészségügyi helyzetét: "Az elmúlt több év során a beteg gyermek vonatkozásában minden egészségügyi ápolási költséget biztosítottunk. Mi több, most nyáron egy életmentő 10 órás műtétre is szükség volt a gyermek esetében, de most is ott állunk a gyermek mellett."

A miniszter Kardosné Gyurkó Katalin miniszteri biztost kérte fel a kapcsolattartásra a gyermekkel, az őt ápoló kórházzal és a családdal, hogy "a lehető leggyorsabban, és a legmegnyugtatóbb módon" segítsék elő, hogy a gyermek szerető családban nevelkedhessen.

 1200 gyermek már családban – A hathetes szabály sikerén

 Hankó Balázs az eddigi sikerekről is beszámolt, igazolva a kormány elkötelezettségét a családban nevelés mellett. Az elmúlt évek jogszabály-módosításai meghozták az eredményt, több mint 1200 gyermek esetében sikerült előrelépni az örökbefogadási folyamatban. A tavaly nyáron bevezetett hathetes örökbefogadási szabály kimagasló siker, a kórházban hagyott gyermekek esetében 122-en találtak szerető családra mindössze egy év alatt.

A miniszter zárásként megerősítette, a cél továbbra is az, hogy minden olyan gyermek, akit nem nevelnek vagy nem nevelhetnek fel vér szerinti szülei, szerető családban nőhessen fel. A KIM folytatja a munkát ezen a nehéz, de rendkívül fontos területen.

Forrás: MTI

Fotó: Canva

