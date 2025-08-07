Hankó Balázs: Az Otthon Start program miatt nem fognak megemelkedni az ingatlanárak + videó

Megosztás itt:

Maximalizálva van az ingatlanok ára, így nem lehet felnyomni azokat - jelentette ki a kulturális innovációs miniszter. Hankó Balázs elmondta: a négyzetméterár legfeljebb másfél millió forint lehet, emellett a lakások maximum száz, a házak pedig százötven millió forint értékűek lehetnek az Otthon Start Programban.

Hankó Balázs: "A kínálati oldalnál is megvan erre a megfelelő garancia, és pont itt a minisztériumban volt néhány héttel ezelőtt a lakás és ingatlan fejlesztőkkel egy egyeztetés, ahol ennek a feltételeit is átbeszélve velük azt mondhatjuk, hogy áremelkedés nem lesz az új fix három százalékos lakáshitel következtében."

A miniszter hozzátette: Nem csak az Otthon Start hitellel segítenek a fiataloknak. Egyebek között egy új kollégiumfelújítási program is elindul, emellett az egyetemisták komfortérzetét is szeretnék javítani.