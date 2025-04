Hankó Balázs: Az egyetem világa egy 330 ezres közösség Magyarországon

Megosztás itt:

Hankó Balázs felidézte, hogy ő maga is a gimnázium diákja volt, ahonnan 29 éve ballagott el. Azt mondta, a beszédére való készülés során "számtalan emlék és gondolat jött elő", és rájött, hogy mennyi minden van még most is vele "a törökös időkből". Példaként említette, hogy angoltudását és gyógyszerészi szakmáját is köszönheti a gimnázium tanárainak, valamint hangsúlyozta, hogy itt jártak egy osztályba későbbi feleségével.

Hozzátette: "ezek azok a meghatározó elemek, amelyek azt mondatják velem, hogy a középiskola egy életre elkísér, és utána vár az egyetem."

A felsőoktatás kapcsán arra is kitért, hogy az egyetem világa egy 330 ezres közösség Magyarországon, ahol tízből nyolc diák állami ösztöndíjjal kezd, és ahol a diákok versenyképes tudást, ismeretet és kötődést kaphatnak.

Arról is beszélt, hogy a világ harmincezer egyeteméből a legjobb öt százalékban, tehát a legjobb 1500 egyetem között több magyarországi intézmény is található, köztük a gödöllői Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE). Ez "egy olyan világ, aminek köszönhetően eljuthatunk - együttműködések révén - a világ vezető egyetemeire, tették ezt az elmúlt fél évben háromezren" - fűzte hozzá.

"Nemcsak gimisnek, hanem egyetemistának is jó ma itt lenni" - összegzett Hankó Balázs.

Forrás: MTI

Fotó: MTI