Hankó Balázs: A világ legjobb dolga magyarnak lenni

Hankó Balázs leszögezte, nyelvünk és kultúránk tesz minket magyarrá. Ezek folyton érő kovászként érleltek nemzetté minket. A folyamatosan érlelt kulturális kovásznak pedig az is a feladata, hogy következő nemzedékeket is hozzá érlelje a "nemzettesthez" - fogalmazott.

