Hankó Balázs: A Tisza Párt nem a magyar családok, valamint nem a magyar emberek érdekeit képviseli + videó

A Tisza Párt nem a magyar családok, valamint nem a magyar emberek érdekeit képviseli - hangsúlyozta híradónknak a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hankó Balázs kiemelte, hogy a Tisza Párt adóemelést akar: ami több százezer forintot venne ki minden magyar zsebéből. Hankó Balázs úgy összegzett: nem a magyar családok ellen, hanem a magyar családok érdekei mellett kell dolgozni.
Balogh Géza a szervezet fővárosi elnöke azt mondta: a magyar történelem egyik legkártékonyabb pártjának korábbi elnöke, Gelencsér Ferenc belépett abba a díszes társaságba, akik személyesen tették le a nagy esküt Ukrajna mellett, a magyar érdekekkel szemben.
