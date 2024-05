Hankó Balázs: A megújult struktúrában működő felsőoktatás kulcsa az autonómia, rugalmasság és a versenyképesség

Filep Bálint kitért arra is, hogy a Zrínyi utcai, korábban kórházi funkciót betöltő épületegyüttes fejlesztésének folytatását tervezik, a jövőben a campuson idősgondozás és rehabilitáció is működni fog, emellett az egyetem egészségügyi képzéseinek is az új campus ad helyet.

Szombat délután a Széchenyi István Egyetem és a Semmelweis Egyetem partnerségi megállapodást is kötött. Az együttműködést Hankó Balázs örömtelinek nevezte, mert azzal a tudományos innováció tovább erősödik, és "meg lehet mutatni azt a magyar tudást, ami nemcsak nekünk, hanem a világnak is számos jót fog adni a következő időszakokban".

