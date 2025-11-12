Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 12. Szerda Jónás, Renátó napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Hankó Balázs: A magyar iskolákban az MI oktatása fokozatosan az európai képzési struktúra részévé válhat

2025. november 12., szerda 10:19 | Világgazdaság
mesterséges intelligencia Hankó Balázs MI-oktatás magyar oktatási rendszer

A magyar tudományos-oktatási teljesítményt és a 2030-ig tartó technológiai célokat ismertette Hankó Balázs. A miniszter úgy fogalmazott: a mesterséges intelligencia (MI) a versenyképesség kulcsa, de csak világos etikai és identitásvédelmi keretek között adhat szuverenitást.

  • Hankó Balázs: A magyar iskolákban az MI oktatása fokozatosan az európai képzési struktúra részévé válhat

teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Magyarország a „világ élvonalában” szerepel a tudomány, az oktatás, a sport és a kultúra területén – mondta Hankó Balázs kultúráért, családokért, oktatásért, felsőoktatásért, szakképzésért és innovációért felelős miniszter az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány Munkaerőpiaci kihívások és a mesterséges intelligencia című konferenciáján. A tudományos eredményeket lakosságarányos összevetésekben emelte ki: az egymillió főre jutó Nobel-díjasok számában a 11. helyen, a magas technológiai igényű exportnál a 9., a gyártásban a 7. helyen állunk.

Hankó Balázs az egyetemek megújulásáról szólva azt mondta: a világ mintegy 30 ezer intézménye közül 12 magyar egyetem a legjobb 5 százalékban, 3 a legjobb 2 százalékban, és egy a legjobb 1 százalékban szerepel. 2030-ra azt a célt jelölte meg, hogy legyen magyar egyetem a világ legjobb százában, és több intézmény kerüljön be az európai top 100-ba. A felsőoktatás aranykorát” éli: a miniszter három év alatt 48 százalékos nemzetközi tudományos teljesítménynövekedést, jelentős szabadalmi bővülést és 600 milliárd forintnyi infrastruktúra-fejlesztést említett, amelyet további – megfogalmazása szerint – mintegy 1300 milliárdos fejlesztés követhet. A fiatalok kapcsán a magyar tehetségállomány nemzetközi elismertségét hangsúlyozta: állítása szerint a kutatási tehetség világviszonylatban a 10. helyen áll, míg a tudományos diákolimpiákon a fizikában a 9., matematikában az 5. helyet szereztek a magyar diákok.

A miniszter a mesterséges intelligencia gyakorlati oktatásáról is beszélt, kiemelve, hogy ősszel hatvan szakképző intézményben indult el az MI-képzés. A program célja, hogy a fiatalok, a hegesztőktől a szoftverfejlesztőkig, megismerjék és használni tudják a mesterséges intelligencia eszközeit. A jövő tavasztól a német szakképző hálózattal közösen bővül a kezdeményezés, így az MI oktatása fokozatosan az európai képzési struktúra részévé válhat. A magyar szakképzés eredményeire is kitért. A dániai szakképzési Európa-bajnokságon a magyar fiatalok négy arany- és két ezüstérmet szereztek olyan területeken, mint a szoftverfejlesztés, a robotika, a mechatronika és az ipar 4.0. A miniszter szerint ezek az eredmények mutatják, hogy a magyar képzési rendszer és a kormányzati innovációs politika összhangban van a gazdasági teljesítménnyel. A high-tech exportban a világ 9., a high-tech gyártásban pedig a 7. helyen vagyunk – mondta.

Fotó: MTI

További híreink

Ön is szenved ettől a betegségtől? Az új kutatás áttörést jelenthet!

Hankó Balázs máris megdöbbenést keltett egy washingtoni tárgyaláson

Olyat csinált Hódi Pamela férje, Tóth Bence, hogy nem volt számukra visszaút

Belemondták Magyar Péter arcába az igazságot, Rákay Philip volt a tettes

Novemberi pénzhoroszkóp: búsás gazdagság vár erre a csillagjegyre

Újra ringbe szállna a miniszterelnöki posztért Karácsony Gergely

A III. világháború karnyújtásnyira? Így robbantotta volna ki a háborút Kijev és London + videó

A Kisvárda ellen gólt szerző Galambos János busszal ingázik Szekszárd és Paks között

Karácsony Gergely kinőtte a főpolgármesteri posztot?

További híreink

Karácsony Gergely kinőtte a főpolgármesteri posztot?

Napindító – A Terror Háza múzeumhoz került Wittner Mária 1956-os forradalmár hagyatékának nagy része + videó

Rendhagyó mentésre volt szükség az ajkai erőműben egy súlyos baleset után

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
„Azokkal nem vitatkozom, akiket külföldről finanszíroznak.” – Orbán Viktor exkluzív interjúja az ATV-n + videó
2
A III. világháború karnyújtásnyira? Így robbantotta volna ki a háborút Kijev és London + videó
3
Vezércikk - A kútmérgezők új trükkje – „Demokratikus bizalmat” építenek hazugságokból + videó
4
Karácsony Gergely kinőtte a főpolgármesteri posztot?
5
Szalai Piroska: Az ATV riportere tévesen kérdezett a gyermekszegénységről
6
Az Európai Bizottság minden áron finanszírozni akarja Ukrajnát + videó
7
Új szintre lépett a Tisza-botrány – Az NNI nyomoz az adatárulás és az ukrán szál miatt
8
Háború nélkül háromszor nagyobb lenne a magyar költségvetés + videó
9
A Trump-Orbán megállapodás után Zelenszkij megfenyegette Magyarországot + videó
10
Újabb dollármédia a láthatáron? Egy prágai hálózat finanszírozza a liberális sajtót + videó

Legfrissebb híreink

Utazás előtt áll? Az MNB most nagyot lépett az utasbiztosítások ügyében

Utazás előtt áll? Az MNB most nagyot lépett az utasbiztosítások ügyében

 A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kezdeményezésére több itthoni utasbiztosító módosított a légijáratok késedelmével, illetve az orvosi segítségnyújtásokkal kapcsolatos korábbi szerződési feltételein. A piaci szereplők együttműködésének köszönhetően a szerződéses kikötések a fogyasztók számára egyértelművé váltak - közölte a jegybank szerdán az MTI-vel.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!