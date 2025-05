Hankó Balázs: a magyar egyetemek felkerültek a világtérképre

Megosztás itt:

Hankó Balázs hangsúlyozta: a Semmelweis Egyetem (SE) a világ legjobb egy százalékában, további három egyetem pedig a legjobb két százalékban szerepel.

"Ezt az elmúlt években értük el a megújulásnak, a megújult, versenyképes és autonóm egyetemi világnak köszönhetően" - fogalmazott a miniszter, aki kiemelte: ma már nemzetközi szinten is kíváncsiak arra, hogy az elmúlt években hogyan újult meg a magyar felsőoktatás. Ezt mutatja többek között az is, hogy az egyik - ha nem a legnagyobb - nemzetközi rangsorokkal foglalkozó cég, a THE Magyarországon tartja európai nagy rangsorkonferenciáját - tette hozzá.

Hankó Balázs közölte: a felsőoktatás megújításának köszönhetően önállóbbak, versenyképesebbek és sikeresek lettek a magyar egyetemek.

MTI