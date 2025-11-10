Keresés

Belföld

Hankó Balázs: A magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát éljük

2025. november 10., hétfő 09:52 | MTI
A békepárti és patrióta kormányoknak össze kell fogniuk, és azon kell dolgozniuk, hogy mielőbb béke legyen - mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában hétfőn.

A miniszter - aki elkísérte a magyar kormányfőt hétvégi, washingtoni látogatására, és több fontos megbeszélést is folytatott amerikai kollégáival - közölte, a béke kérdésében Donald Trump amerikai elnök európai partnere Orbán Viktor. Az Egyesült Államok számára iránymutató a magyar kormány, a magyar nemzet véleménye. A magyar delegációt Washingtonban övező tisztelet és megbecsülés jelzi, hogy a "magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát éljük" - jelentette ki.

Hozzátette: sosem voltak ennyire erősek a magyar-amerikai kapcsolatok a normalitást, a genderpropaganda megállítását, a családokat és az identitást erősítő kultúra támogatását és a béke melletti kiállást tekintve. Mindezekben a két patrióta nemzet és vezetés között teljes az egyetértés - hangoztatta Hankó Balázs.

Szerinte Brüsszelben ugyanakkor a normalitással szemben politizálnak, társadalomcserét akarnak végrehajtani Európában azért, hogy a keresztény kultúrára, hitre alapuló európai értékrendet eltöröljék.

A miniszter elmondta: az Egyesült Államokkal közösen hozták létre 2020-ban a Genfi Konszenzus Nyilatkozatot, amely kimondja: "a társadalom alapegysége a teremtett világrend szerinti család". A Biden-adminisztráció kilépett a nyilatkozatból, de 2025 januárjában Donald Trump egyik első intézkedése volt, hogy visszalépett. Magyarország pedig a kezdeményezés koordinátoraként szorgalmazza a bővítést, az Egyesült Államokkal közösen 10 európai ország bevonásán dolgozik.

A miniszter annak kapcsán, hogy tárgyalt az egyik meghatározó amerikai családügyi szervezet vezetőjével, elmondta: egyetértettek abban, hogy a családokat támogatni kell, és ezen a téren a magyar gyakorlat követendő. Az Egyesült Államok számára annyira modellnek tekinthető a magyar családtámogatás, hogy a most elindított Trump-számla sok tekintetben a magyar Babakötvénynek felel meg.

A tárcavezető beszélt arról is, hogy Krausz Ferenc és további három magyar Nobel-díjas, illetve az Ábel-díjas matematikus, egykori akadémiai elnök Lovász László részvételével létrejött Élvonal Alapítvány azon dolgozik, hogy hazacsábítsa a magyar kutatókat. A tehetséggondozás a magyar versenyképességet segíti, amihez szükség van biztonságra, ettől lesz erősebb a szuverenitásunk - mutatott rá.

Hankó Balázs elmondta, hogy Magyarország és az Egyesült Államok kormánya között soha nem volt kutatási-felsőoktatási együttműködési megállapodás, a washingtoni látogatás során ez is megszületett. Továbbá együttműködés jött létre a Fulbright ösztöndíj és Pannonia Program között, és ennek köszönhetően a Neumann-program az élő és élettelen természettudományok terén magyar tudósok kutatását finanszírozza az Egyesült Államokban. Továbbá egymillió dolláros kutatási program indul a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az amerikai katolikus egyetem között a mesterséges intelligencia etikus használata terén. A HUN-REN új kutatási hálózat pedig a MIT-vel (Massachusetts Institute of Technology), a világ legjobb egyetemével kötött kutatási együttműködési megállapodást.

Brüsszel kizár, de Washington befogad. "Kiválóan haladunk előre, versenyképesek vagyunk, jövőképesek vagyunk. Azé a jövő, aki ezt az egész kutatási versenyt megnyeri" - jelentette ki Hankó Balázs.

Hankó Balázs a Kossuth rádió, Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kiemelte: a felsőoktatás, kutatás és családtámogatás terén is komoly előrelépés történt a washingtoni magyar-amerikai tárgyalásokon.

Hozzátette: megdöbbentette a Trump-kormányzatot, hogyan gondolkodik Brüsszel a migrációról, családtámogatásról, és hogyan bünteti Magyarországot azért, mert kiáll a magyar családok mellett, és a nemzet döntése alapján megállította a migrációt.

Azt is megállapították, hogy ami az EU-ban van, az versenyképesség ellen hat a tudomány és oktatás területén - mondta a miniszter.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

