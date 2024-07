Hankó Balázs: A kormány azért dolgozik, hogy vonzóvá, vonzóképessé tegye az egyetemeket

A szerdán kezdődött és négy napon át tartó EFOTT-on fellép mások mellett T. Danny, a BSW, a Valmar, a Blahalouisiana, a Csaknekedkislány, az Elefánt, a Carson Coma, a Wellhello, Beton.Hofi, Krúbi, a Pogány induló, Manuel, Horváth Tamás, a Parno Graszt, a Follow The Flow, Byealex és a slepp, Majka, az Aurevoir, az Ivan & The Parazol, a Punnany Massif, a Honeybeast, Dzsúdló, Azahriah, a 4S Street, a Margaret Island, a 30Y, Korda György és Balázs Klári, az Irie Maffia, valamint a Bohemian Betyars.

Kitért arra is, hogy elkészült a sukorói tópart kormányzat által támogatott fejlesztési terve, és arra bátorította a fesztiválozókat, hogy ismerjék meg a Velencei-tó kulturális és természeti kincseit is.

Your browser does not support the video tag.