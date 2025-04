Hankó Balázs: 2026-tól félmillió, 2029-től pedig egymillió édesanya lesz szja-mentes

Megosztás itt:

Felidézte: 2010 óta kétszázezerrel több gyermek született Magyarországon, mint az azt megelőző 14 évben. A tárcavezető szerint a cél, hogy 2029-ben egymillió szja-mentes édesanya legyen Magyarországon.

Ennek fő oka a gyermekvállalási kedv emelkedése, amely részben a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) által kidolgozott családtámogatási rendszerre vezethető vissza.

Ebben – a világon egyedülálló módon – ötvözik a családi adókedvezményeket a munkavállalással, így ösztönözve a gyermekvállalást.

Cél, hogy 2029-ben egymillió szja-mentes édesanya legyen Magyarországon.

Az egyetemi rendszer megújításának újabb szakaszát jelentő »Egyetemek 2030« programmal azt kívánja elérni a kormány, hogy 2030-ra legyen legalább egy magyar egyetem a világranglista száz legjobbja között.

Az Országgyűlés nemrég elfogadta az alaptörvény módosítását, amelyben kiemelt szerepet kapott a család- és gyermekvédelem. Miért fontos és mi az üzenete?

Azért fontos ezeket alkotmányosan is rögzíteni, mert elképesztő nyomás alatt van az európai kultúra és politika. Mi magyarok immár több mint ezer éve itt vagyunk Európa szívében. Mi vagyunk a normalitás szigete. Mi a keresztény alapértékeket tekintettük és tekintjük ma is magunkénak. A teremtett világ rendjét, ami pedig családalapú, családközpontú. Ahogy az Országgyűlés korábban rögzítette, hogy a házasság az a férfi és a nő közötti szövetség, úgy most azt is rögzítettük, hogy ember biológiai értelemben vagy férfinak, vagy nőnek születik és a születési nem jogi értelemben nem változtatható meg és azt is tartalmazza az elfogadott alaptörvény módosításunk, hogy a gyermekeink védelme mindennél előrébb való.

Mégis, miért volt erre szükség?

– Mert egy nem normális világ vesz minket körül itt Európai Unióban. Az agresszív LMBTQ-propaganda a gyerekeket sem kíméli, megtámadja az alapvető értékeket, a családpolitikát, a kultúrát, az óvodákat, az iskolákat, akár a szülőket is. Erre egy példát szeretnék csak kiemelni. Az Európai Unió bírósága egy 2014-ben Magyarországról indult folyamat kapcsán olyan döntést mondott ki, amely minden józanul gondolkodó emberben komoly kérdéseket vet föl. Akkor,

2014-ben egy iráni állampolgár nőként érkezett Magyarországra, majd kijelentette, hogy ő nem nő, hanem férfi. Mi ahogy akkor, úgy most is két nemet ismerünk el, a magyar jog a születéskori nemet ismeri.

Az ügy a Fővárosi Törvényszék elé került, majd onnan tovább az Európai Unió bíróságához. A luxembourgi testület pedig olyan szabályt hozott, hogy adatvédelmi (GDPR) szempontok miatt Magyarországnak a választott nemet is alkalmaznia kellene. Ha a gyermekeink védelméről beszélünk, akkor végig kell gondolni azt is, hogy miért is van érvényben velünk szemben a gyermekvédelmi törvény kapcsán uniós kötelezettségszegési eljárás? Ki szeg valójában kötelezettséget, mi vagy ők?

Véleményünk szerint a másik fél, mert a magyarokat kötelezettségszegési eljárásba vonó brüsszelita világ tér el a teremtett világ rendjétől, attól, amely minket megőriz.

Azért fogják perbe Magyarországot, mert nemet mondunk az iskolákban a genderpropagandára. Azért fogják perbe Magyarországot, mert azt mondjuk, hogy 18 év alattiaknak ne legyen a médiában elérhető a genderpropaganda.

Egy ilyen bírósági ügyben 16 európai uniós ország áll szemben Magyarországgal, miközben egy olyan Európában élünk, ahol 19 országban szabad a genderpropaganda az iskolákban, és 13 országban szabad a 18 év alattiaknak a médiában a genderpropaganda. Ezért mondtam korábban, hogy mi magyarok vagyunk a normalitás szigete Európában.

A tét nagy: a nemzeti kormányt óriási nyomás éri, a nemzeti kormány helyére egy bábkormányt akarnak ültetni, amely teljesíti Brüsszel és az NGO-világ akaratát.

Ránk akarják szabadítani a háborút, Ukrajnát, a gendert, a migránsokat. Ezzel tönkretennék Magyarországot, a gyermekes családokat, a kultúránkat.

Ehhez kapcsolódva 2025 a családtámogatások éve, ami különösen a két vagy több gyermeket nevelő édesanyák adókedvezményben, illetve szja-mentességében mutatkozik meg. Van hasonló rendszer bármely más országban, ami a mintát adta?

– Mi nem mintákat követünk, hanem utat mutatunk. Ez mindig is jellemzője volt a magyaroknak, így alakult ez már a történelmünkben is. Mi, magyarok mutatjuk meg, hogy hogy mit is jelent az, hogy a család értékeit védjük, s ezzel együtt a gyermekes családok anyagi biztonságát erősítjük. A családot nem terhelnünk kell – ahogy a balliberális kormányok tették –, hanem támogatnunk kell.

Abban hiszünk, hogy nem az egyén, hanem a család a társadalomszervezés alapköve. És úgy gondoljuk, hogy a magyar gazdaság csak a családok jólétén keresztül tud tovább erősödni.

Éppen ezért teszünk meg mindent a családok támogatásáért. Ezen a ponton érdemes történelmi összehasonlítást tennünk: 2010-ben, amikor a Fidesz–KDNP ismét kormányra került és elindult a családbarát fordulat, akkor úgy álltunk, hogy az akkori családellenes baloldal 4000 forintos családi adókedvezményt biztosított a három- és négygyermekes családoknak, de jövedelemkorláttal. Innen indultunk. Aztán

2011-ben elindítottuk az adócsökkentéseket, az SZJA-csökkentés és mellette a családi adókedvezményt úgy növeltük, hogy az egy- és kétgyermekes családoknak 10 ezer forintot, a három- vagy többgyermekeseknek pedig gyermekenként 33 ezer forintot juttattunk.

Eltöröltük a jövedelemkorlátot, s mi több, folyamatosan azon dolgoztunk, hogy a (családi) adókedvezményt hogyan lehet igénybe venni. Megdupláztuk a kétgyermekes családok támogatását tízről 20 ezer forintra. Majd 2022-ben bevezettük a 25 év alatti fiatal édesanyák szja-mentességét. 2019-ben elindítottuk a négygyermekes édesanyák szja-mentességét, amelyet 2023-ban kiterjesztettünk a 30 év alatti anyákra is.

A mi családbarát gondolkodásunkban ötvözzük az adókedvezményeket, ezáltal ösztönözzük a munka- és gyermekvállalást.

És ebben a szellemben nem oda adunk, hanem otthagyunk minden forintot az adókedvezmények által a családoknál, hogy a pénzt a gyermekükre, az otthonukra fordíthassák. De nem itt nem állunk, nem állhatunk meg:

Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját hajtjuk végre.

Júliustól 50%-kal nő a családi adókedvezmény, októbertől életbe lép a háromgyremekes anyák adómentessége, 2026. január 1-jétől már félmillió édesanya válik élethosszig szja-mentessé, a már meglévő négy vagy több gyermekes édesanyák szja mentessége után 2026. január 1-el már a negyven év alatti két gyermekes anyukák is szja mentessek lesznek. Mindezek mellett a CSED és GYED is szja mentes lesz, és a 30 év alatti anyukák szja mentessége is a teljes jövedelemre kiterjed majd. Lépcsőzetesen 2027 január 1-től az 50 év alatti, majd egy év múlva a 60 év alatti, majd minden két gyermekes édesanya szja-mentes lesz. Az adócsökkentésekkel számoltunk már a jövő évi költségvetés tervezében is, amelyet a kormány hamarosan benyújt a parlamentnek.

A gyermekes családok az elsők 2026-ban is! A célunk, hogy 2029-ben egymillió szja-mentes édesanya legyen Magyarországon

