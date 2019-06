Handó Tünde: Az igazságra törekvés a bírói munka lényege

A Fidesz kezdeményezni fogja a megalakuló új Európai Parlamentben, hogy az Európai Bizottság szüntesse meg a migránskártyát - közölte Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Európa jövője szempontjából kiemelten fontos, hogy az uniós kormány- és államfők fóruma, vagyis az Európa Tanács „hordja a nadrágot” az unióban - mondta ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász az M1 műsorában. Jakab Pétert választották a Jobbik új frakcióvezetőjének. Schmuck Andor nem indul a főpolgármester-jelölti előválasztáson. A Fidesz elvárja Karácsony Gergely zuglói polgármestertől, hogy kérjen bocsánatot, amiért hazudott a kerületi önkormányzat gazdálkodását érintő adatigénylésük ügyében - közölte Zsigmond Barna Pál, a Fidesz budapesti szóvivője. Az LMP továbbra is fontosnak tartja egy klímatörvény elkészítését, amelynek tartalmaznia kell a klímaváltozás elleni küzdelem céljait és a megvalósítás eszközeit. A kidobós nevű labdajáték alá-fölé rendeltségi viszonyokra nevel, éppen ezért be kéne ezeket tiltani az iskolákban - mondta a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Bayer Show-ban. Novák Katalin kiemelte azt is, hogy jövőre azok az édesanyák, akik már négy gyereket megszültek, egyetlen forint személyi jövedelemadót sem fizetnek, amely a jelenleg a világon kuriózum. A kormány elkötelezett amellett, hogy az apákra is kellő figyelem jusson - mondta Beneda Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának családpolitikáért felelős helyettes államtitkára. Több mint 82 ezer egészségügyi dolgozó bére emelkedik július 1-től - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Sikeres volt a külföldön élő, magyar építőipari szakemberek hazahívó kampányának első állomása Münchenben - mondta a kampánnyal is foglalkozó Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. A digitális gazdaságnak felkészült munkavállalókra van szüksége, ennek segítésére a kormány elfogadta a digitális kompetencia keretrendszer fejlesztéséről és bevezetéséről szóló minisztériumi előterjesztést - mondta Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár. Távfűtéses épületekben lévő lakások fűtésének szabályozására, illetve korszerűsítésére jelent meg kiírás az Otthon melege program keretében. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság területén csaknem 4000 hektár legelőterület bérbe adása vált lehetővé a helyben lakó, állattartással foglalkozó gazdák számára - közölte Nagy István agrárminiszter. A meggy ára a tavalyinak a duplájára is nőhet idén a tavaszi aszályok és a nagy hőmérséklet-ingadozások miatt - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az 1956-os forradalmat követő kommunista megtorlás további részleteire derülhet fény, miután a Nemzeti Emlékezet Bizottsága a kegyetlenkedések több kiemelt pontját is tervezi megvizsgálni - mondta a Magyar Nemzetnek a bizottság elnökhelyettese. Kultúrtörténeti rendezvényekkel, néprajzi és hagyományőrző előadásokkal mutatkozott be a június elején Csíksomlyóra látogató Ferenc pápának a magyarság Erdélyben - emelte ki Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere az M1 műsorában. Sikertelen lesz globálisan az EU, amennyiben nem hajt végre hajtűkanyart migrációs politikájában, ugyanis a bevándorlóáradat megállítása nélkül nem garantálható a kontinens biztonsága és versenyképessége - jelentette ki Szijjártó Péter Luxembourgban. A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, hogy a migrációs folyamatok menedzselése helyett azok megállítására lenne szükség. A Párizs-Berlin-Brüsszel-tengelytől eltérő európai uniós politikát, valamint kiemelt kapcsolatot szorgalmazott Washington és Róma között Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga kormánypárt vezetője az amerikai fővárosban. Heinz-Christian Strache volt osztrák alkancellár, az Osztrák Szabadságpárt lemondott elnöke nem fogadja el az európai parlamenti választáson szerzett mandátumát - jelentette be az osztrák politikus. Végveszélybe került a Német Szociáldemokrata Párt, tagjainak most össze kell tartaniuk és támogatniuk kell az ideiglenes vezetőséget - figyelmeztetett a német kormánypárt kilenc korábbi elnöke. Az EU innovációs teljesítménye ugyan négy egymást követő évben javult, ugyanakkor a fejlődés nem elégséges, az EU egyre inkább lemarad Japán és Dél-Korea mögött, Kína pedig gyors ütemben zárkózik fel - közölte az Európai Bizottság. Az Európai Bizottság 120 millió eurót biztosít az EU méhészeti ágazatának támogatására a következő három év folyamán. A finanszírozás 12 millió eurós növekedést jelent a 2017-2019 közötti időszakra nyújtott összeghez képest - közölte az uniós bizottság. Irán bejelentette, hogy az utóbbi időben megsokszorozta urándúsítási tevékenységének ütemét, így 10 nap múlva készlete az enyhén dúsított uránból meg fogja haladni azt a mennyiséget, amelyet a nagyhatalmakkal 2015-ben kötött megállapodás enged neki. Csak akkor fog reagálni az EU az iráni nukleáris megállapodás Teherán általi feltételezett megszegésére, ha ezt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség jelentése is igazolja majd - közölte Federica Mogherini, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Nemzetközi nyomást kell gyakorolni Iránra a dúsított uránról tett bejelentése miatt - jelentette ki Garrett Marquis, a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője. Alaptalanok azok az amerikai vádak, amelyek szerint Oroszország robbantásos nukleáris kísérleteket hajt végre, ezekkel az Egyesült Államok az atomcsendegyezmény felmondására irányuló lépéseit kívánja elleplezni - állította orosz külügyminisztérium. Dél-Korea meghívást kapott, hogy csatlakozzon a Koreai-félszigeten kialakult helyzet rendezésére irányuló orosz-kínai kezdeményezés továbbfejlesztéséhez - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Mintegy 43 emberrel a fedélzetén elsüllyedt egy migránsokat szállító kishajó az Égei-tenger török partjainál. A hatóságok 31 embert ki tudtak menteni a vízből, tizenkettőnek azonban már csak a holttestét találták meg - közölte a török parti őrség. Legalább 12 civil meghalt a szíriai felkelők rakétacsapásában, amelyet Aleppó tartomány kormányerők kezén lévő egyik települése ellen hajtottak végre - közölte az Ihbaríja állami televízió. Pénzügyi gondjai vannak a palesztin menekülteket segítő ENSZ-szervezetnek, mivel az Egyesült Államok tavaly megvonta tőle a támogatását - jelentette be az UNRWA vezetője. Katar mintegy 27 millió euró támogatást nyújtott a Gázai övezet nehéz körülmények között élő lakosságának - közölte a palesztin sajtó. A széntüzelésű erőművek kiváltása érdekében kísérleti atomreaktorokat épít Kína az északi vidékeken fekvő városok távfűtésének biztosítására. Rosszul lett és meghalt Mohamed Murszi megbuktatott egyiptomi államfő egy bírósági tárgyalás közben - jelentette az egyiptomi állami televízió. Fehéroroszországban végrehajtottak legalább egy újabb halálbüntetést - közölte a Vjaszna fehérorosz emberi jogi szervezet szóvivője. Kiengedték a börtönből az egyik legismertebb hongkongi demokráciapárti aktivistát. Megöltek egy nőt Érden, az esettel összefüggésben egy férfi ellen elfogatóparancsot adtak ki - közölte a rendőrség. Apjával végzett egy 13 éves lány egy késelésbe torkolló családi veszekedés közben a Pest megyei Galgahévízen. Megszökött egy rab az egyik fővárosi kórházból - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága. Előkészítő ülésen egy év tíz hónap fogházbüntetésre ítélt a Tatabányai Járásbíróság első fokon hétfőn egy 19 éves férfit, aki zebrán gázolt halálra egy gyalogost. Nem jogerősen két vádlottat többéves, letöltendő börtönbüntetésre, a harmadikat pénzbüntetésre ítélte a Zalaegerszegi Járásbíróság az egervári várkastély felújításakor elkövetett csalások miatt - közölte a Zalaegerszegi Törvényszék. Árokba hajtott egy külföldi diákokat szállító busz az M3-as autópályán Kálnál, 7 ember megsérült. Ezen a héten az ország 436 településén és hét budapesti kerületben, összesen százezer hektáron folytatódik a szúnyoggyérítés - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Márton Anna elődöntőbe jutott, ezzel biztos érmes női kardban a düsseldorfi vívó Európa-bajnokság nyitónapján. Dósa Dániel, Mészáros Tamás és Németh András is sikerrel vette a csoportmérkőzéseket a düsseldorfi vívó Európa-bajnokság férfi tőr egyéni versenyében. Tíz érmet szereztek a hazai jet-skisek a Nyíregyháza melletti Leveleki-víztározón hétvégén rendezett Európa-bajnoki futamon.